Chiude il Trofeo della Mole

Al Circolo della Stampa – Sporting si è conclusa l’edizione 2026 del torneo internazionale di tennis in carrozzina: nelle tre finali disputate successi per Mohamad Yusoff nel singolare maschile, Imane Toubal nel singolare femminile e Andrew Bogdanov nel singolare quad.

Torino, 27 luglio 2026 – Si è conclusa al Circolo della Stampa – Sporting di Torino questa edizione del Trofeo della Mole 2.0, torneo internazionale di tennis in carrozzina organizzato dalla SSD Volare, in collaborazione con ITF (International Tennis Federation) e FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel), inserito nell’Uniqlo Wheelchair Tennis Tour e patrocinato da Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino, Comitato Italiano Paralimpico, Turismo Torino e Provincia, Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Torino “La Veja” e Panathlon Club Torino Olimpica.

L’ultima giornata ha chiuso cinque giorni di gare intense, vissute nel segno dell’agonismo, dell’inclusione e della condivisione dei valori paralimpici, consegnando i verdetti conclusivi dei tabelloni e l’applauso del pubblico ai protagonisti del torneo.

Nell’ultima giornata del torneo si sono disputate le tre finali che hanno definito il quadro conclusivo dell’edizione: nel singolare maschile, Mohamad Yusoff (MYS) ha battuto Andrew Penney (GBR) con il risultato di 6-7(6) 6-4 6-2; nel singolare femminile Imane Toubal (ALG) ha avuto la meglio su Vitoria Miranda (BRA) per 6-4 6-1; nel singolare quad Andrew Bogdanov (USA) ha sconfitto Giuliano Carnovali (SVI) col punteggio di 6-2 6-4. Tre sfide che hanno chiuso il programma con intensità e partecipazione, confermando il valore internazionale del Trofeo della Mole 2.0.

I vincitori di tutte le categorie:

· Singolare maschile: Mohamad Yusoff (MYS)

· Singolare femminile: Imane Toubal (ALG)

· Singolare quad: Andrew Bogdanov (USA)

· Doppio maschile: Andrew Penney (GBR) e Mohamad Yusoff (MYS)

· Doppio femminile: Nalani Buob (SVI) e Angela Grosswiler (SVI)

· Doppio quad: Andrew Bogdanov (USA) e Tomas Masaryk (SVK)

· Tabellone di consolazione maschile: Matthias Huerlimann (SVI)

· Tabellone di consolazione femminile: Chiyo Sasaki (JAP)

· Tabellone di consolazione quad: Hegor Di Gioia (ITA)

«Siamo davvero felici per come si è svolta questa edizione del Trofeo della Mole 2.0 qui al Circolo della Stampa – Sporting – dichiara Gianluca Cosentino, segretario della SSD Volare – È stata una competizione intensa, partecipata e ricca di contenuti tecnici e umani, capace di confermare ancora una volta il valore del tennis in carrozzina e la forza di un evento che cresce grazie all’impegno di tante persone. Il nostro ringraziamento va agli atleti, ai volontari, alle istituzioni, agli sponsor e a tutti coloro che hanno reso possibile questa settimana di sport, inclusione e condivisione».

«Essere direttrice di un torneo come il Trofeo della Mole 2.0 significa vivere ogni giorno la passione, l’impegno e la determinazione di atleti e atlete straordinari – sottolinea Giulia Capocci, direttrice del torneo – Questa edizione ha confermato l’alto livello tecnico della manifestazione e la capacità di Torino di accogliere un appuntamento internazionale che unisce sport, inclusione e comunità. Ringrazio tutto lo staff, i giudici, i volontari e le realtà che hanno collaborato per rendere possibile una settimana così intensa e significativa»

La SSD Volare desidera ringraziare tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione e al successo di questa edizione del Trofeo della Mole 2.0: gli atleti e le atlete che hanno animato il torneo con il loro talento e la loro determinazione, i volontari che hanno garantito supporto e accoglienza durante tutte le giornate di gara, le istituzioni che hanno sostenuto l’iniziativa e gli sponsor che, con il loro contributo, hanno reso possibile la crescita di un appuntamento sempre più significativo per lo sport paralimpico e per la città di Torino.

IN COLLABORAZIONE CON: ITF e FITP

PATROCINI: Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino, Comitato Italiano Paralimpico, Turismo Torino e Provincia, Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Torino “La Veja” e Panathlon Club Torino Olimpica

MAIN SPONSOR: Intesa Sanpaolo.

PLATINUM SPONSOR: Eaton, Fondazione Lavazza, Iren, Fondazione Teresio Fantini, Simco, FCV e Valmora.

GOLD SPONSOR: Carrozzeria Poliziano, Guidosimplex, Consorzio Asti e Moscato d’Asti DOCG, Ottobock.care, Teleflex, Gruppo Elak Dufour Novi, Lab 3.11, Bonino Srl, Vietti & Levorato Srl, GL9, Agrivalle Srl, Cantelli Scale Srl, Camera di Commercio Torino e Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino.

SUPPORTER: Pasta Berruto, Tapporosso – Centrale del Latte di Torino, Beebad, Modo Rent, Jolly Sport, Dunlop, Braderm, Paglieri Spa, Xerjoff, Stellantis Autonomy, La Baita, Menabrea, Molecola, Raspini salumi e Pasta Girardi.

IL TORINESE