Regioni, imprese, ricerca e sanità per un nuovo modello di sviluppo

“Clustering Life Sciences & Health: dagli ecosistemi di innovazione ai modelli integrati di sviluppo della filiera della salute”

Torino, 16 giugno 2026 – Come trasformare la salute da centro di costo a motore di sviluppo economico, innovazione e competitività? È stata questa la domanda che ha attraversato l’intera giornata di lavori di “Clustering Life Sciences & Health: dagli ecosistemi di innovazione ai modelli integrati di sviluppo della filiera della salute”, appuntamento promosso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia insieme a BioIndustry Park Silvano Fumero, bioPmed Piemonte Innovation Cluster, Federated Innovation @MIND, Cluster Scienze della Vita Friuli Venezia Giulia, Polo Tecnologico Alto Adriatico e AstraZeneca Italia e svoltosi oggi al Centro Congressi dell’Unione Industriali di Torino.

L’evento ha segnato un passaggio cruciale: non più solo ecosistemi territoriali, ma reti di ecosistemi connessi, capaci di operare come piattaforme nazionali di innovazione e sviluppo, superando la frammentazione tra territori per rispondere alle grandi sfide dei sistemi sanitari contemporanei.

La salute come piattaforma di sviluppo. Ad aprire i lavori, i saluti di Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Marco Gay, Presidente Unione Industriali Torino, Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte e Federico Riboldi, Assessore Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Prevenzione e sicurezza sanitaria, Edilizia sanitaria – Regione Piemonte.

Fedriga ha sottolineato il ruolo delle Regioni nel possedere le leve – normative e finanziarie – per orientare gli investimenti e favorire la collaborazione, trasformando il sistema sanitario da voce di spesa a motore di innovazione. Cirio ha evidenziato l’urgenza di superare la tradizionale separazione tra sistema sanitario, ricerca e sistema produttivo, lavorando su filiere integrate. Gay ha richiamato il ruolo dell’industria nel costruire ponti stabili tra ricerca e mercato, mentre Riboldi ha posto l’accento sull’importanza di infrastrutture organizzative e logistiche come elementi abilitanti dell’ecosistema.

“I sistemi sanitari e dell’innovazione devono muoversi in maniera coordinata, perché la grande sfida che abbiamo davanti è migliorare la risposta ai bisogni di salute dei cittadini. La ricerca e le nuove tecnologie ci mettono a disposizione strumenti straordinari, ma è necessario ripensare profondamente i processi organizzativi. La telemedicina e l’intelligenza artificiale possono migliorare il monitoraggio dei pazienti cronici, superare le distanze, soprattutto nelle aree interne, e garantire una presa in carico più costante. Tuttavia, se non cambiano le modalità operative e l’organizzazione del lavoro, il rischio è che l’innovazione resti solo sulla carta. Non basta fornire dispositivi ai pazienti: occorre adeguare i modelli organizzativi e professionali alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie” ha affermato Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

“Il Piemonte sta ampliando e diversificando le proprie vocazioni economiche, investendo con decisione in settori ad alto contenuto di innovazione come le Life Sciences, che rappresentano una delle principali direttrici di sviluppo per il futuro della nostra regione. In questo ambito le collaborazioni internazionali sono strategiche: per questo abbiamo promosso missioni e partenariati in Paesi come il Canada e il Giappone, con l’obiettivo di attrarre investimenti, competenze e nuove opportunità di ricerca. Possiamo contare su eccellenze riconosciute a livello internazionale come il Bioindustry Park di Colleretto Giacosa e su un sistema della ricerca e della sanità sempre più forte, come dimostra il riconoscimento IRCCS dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria. Sono risultati che confermano il ruolo del Piemonte come uno dei principali poli italiani dell’innovazione nelle scienze della vita” dichiarano Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte, Federico Riboldi, Assessore Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Prevenzione e sicurezza sanitaria, Edilizia sanitaria – Regione Piemonte e Andrea Tronzano, Assessore sviluppo economico, Regione Piemonte.

Dagli ecosistemi alle filiere integrate della salute. La keynote introduttiva di Pietro Presti, CEO di Sharing Progress in Cancer Care, Direttore Generale della Fondazione Tempia e componente del Comitato Scientifico di Bioindustry Park, ha offerto la cornice strategica della giornata. Al centro dell’intervento il passaggio dagli ecosistemi dell’innovazione alle vere e proprie filiere integrate della salute, in un contesto caratterizzato da sfide sempre più complesse: invecchiamento della popolazione, aumento delle patologie croniche, medicina personalizzata, utilizzo dell’intelligenza artificiale e sostenibilità dei sistemi sanitari.

Presti ha lanciato il messaggio chiave della giornata: “Non basta generare innovazione: bisogna trasformarla in impatto concreto. I cluster non sono semplici reti di relazioni, ma infrastrutture strategiche di capitale relazionale. La competizione del prossimo decennio non sarà tra singole organizzazioni, ma tra ecosistemi”.

Nel suo speech ha invitato tutti gli attori – istituzioni, sanità, ricerca, industria, investitori – a superare la logica del progetto fine a sé stesso per abbracciare quella della piattaforma permanente di collaborazione, capace di trasformare l’innovazione in valore economico, sociale e sanitario, ponendo particolare attenzione all’equità di accesso e alla sostenibilità.

Prima tavola rotonda – Dalla ricerca all’innovazione: collaborazione tra accademia, industria e sanità – La prima tavola rotonda ha approfondito il tema della collaborazione tra ricerca, industria e sistema sanitario come condizione indispensabile per accelerare il trasferimento dell’innovazione verso il mercato e verso i pazienti.

La tavola rotonda ha visto confrontarsi: Fabrizio Grillo, Presidente Federated Innovation @MIND, Marta Betti, Responsabile Clinical Trial center DAIRI – AOU Alessandria, Erika Cecchin, Direttore Farmacologia sperimentale e clinica – IRCCS CRO Aviano, Giandomenico Nollo, Dip. Ing. Industriale Università di Trento, Consorzio iNEST, Presidente SIHTA, Davide Minniti, Direttore AOU San Luigi Orbassano e Roberta Lauro Campania Bioscience.

È emersa con chiarezza una visione condivisa: l’innovazione nelle Scienze della Vita non nasce più all’interno di singole organizzazioni ma lungo filiere collaborative integrate che coinvolgono ricerca clinica, università, ospedali, imprese e cluster territoriali.

Seconda tavola rotonda – Clustering in azione: casi concreti della filiera salute. La seconda sessione ha portato l’attenzione sui modelli concreti di costruzione degli ecosistemi territoriali, mostrando come il clustering possa diventare uno strumento di accelerazione dello sviluppo economico e dell’innovazione.

I modelli di governance congiunti Regione–Cluster che devono allineare ricerca, politiche sanitarie e strategie industriali, sono stati al centro della prima parte della seconda sessione. Sono intervenuti: Alessia Rosolen, Assessore lavoro, formazione, istruzione, università, ricerca e famiglia – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che ha evidenziando la necessità di una visione di lungo periodo capace di superare la frammentazione tra politiche e territori; Alberta Pasquero, Bioindustry Park, ha illustrato come un modello efficiente di governance pubblico-privata possa svolgere al meglio il ruolo di cerniera operativa tra ricerca, imprese e sistema sanitario, favorendo open innovation e sviluppo industriale, con ricadute sulla crescita dei territori in termini di creazione di competenze e competitività; Andrea Paolini, Direttore Generale Toscana Life Sciences, ha evidenziato il valore delle reti nazionali e internazionali: gli ecosistemi territoriali creano valore quando mettono in rete competenze e si aprono al mondo, costruendo collegamenti con altri territori e con le principali reti nazionali e internazionali dell’innovazione; Mauro Casotto , Direttore Area Progetti e Attività Strategiche di Sistema – Trentino Sviluppo, ha dimostrato come territori geograficamente periferici possano diventare nodi strategici grazie a infrastrutture, specializzazione e connessioni.

Uno dei temi centrali della giornata ha riguardato la capacità di trasformare la ricerca in impresa e sviluppo industriale. Per questo motivo, la seconda parte della seconda sessione, è stata incentrata sull’approfondimento del modello economico e organizzativo che collega ricerca, clinica e azienda lungo tutto il percorso di sviluppo dell’innovazione. Al panel hanno partecipato Giorgio Ciron, Direttore InnovUp, Area Director Life Sciences, Healthcare & Startup Assolombarda e Rosilari Bellacosa, CTO e fondatrice SynDiag; Ambassador GammaDonna).

Il confronto ha evidenziato come il valore della ricerca non possa essere misurato esclusivamente dalla qualità scientifica prodotta, ma anche dalla capacità di generare startup, attrarre investimenti e accompagnare le imprese innovative nelle fasi di crescita e industrializzazione.

Infrastrutture, dati e logistica: gli acceleratori invisibili dell’innovazione – Le infrastrutture rendono possibile il funzionamento degli ecosistemi delle Life Sciences. Caterina Petrillo, Presidente Area Science Park, ha evidenziato il valore delle grandi infrastrutture di ricerca e delle piattaforme tecnologiche aperte, come PRP@CERIC, che sono capaci di mettere competenze e strumenti avanzati a disposizione di imprese e ricercatori, abilitando di fatto gli ecosistemi. Parallelamente, Massimo D’Angelo, Direttore Azienda Zero Piemonte, ha richiamato l’attenzione sul ruolo strategico dei dati sanitari, la “nuova materia prima” dell’innovazione sanitaria.

Accanto a questi temi è emersa, nelle parole di Ilaria Catalano , Vicepresidente LIPHE, anche la centralità della logistica sanitaria e farmaceutica, un pezzo “invisibile” ma sempre più determinante per garantire che farmaci innovativi, dispositivi medici e terapie avanzate possano raggiungere rapidamente e in sicurezza i pazienti.

Il valore della collaborazione pubblico-privato: Investire insieme nel futuro della salute

La parte dedicata agli investimenti ha posto al centro la necessità di rafforzare la collaborazione tra finanza pubblica e capitale privato per sostenere la crescita del comparto.

I relatori hanno condiviso la convinzione che il successo delle Life Sciences dipenda dalla capacità di costruire ecosistemi attrattivi per gli investitori, nei quali ricerca, imprese, infrastrutture e sistema sanitario operino come parti di una stessa strategia. Con gli interventi di Mario Alparone, Direttore Generale Finpiemonte, Raffaele Fantelli, Presidente Agorai Innovation Hub, Elisabetta Borello, Co-founder, VP Strategy & External relations Bio4Dreams, Luigi Gallo, Responsabile Public Advisory Invitalia e Claudio Longo, Componente Comitato di Presidenza di Farmindustria.

Dal confronto è emersa la necessità di superare la logica del finanziamento dei singoli progetti per orientarsi verso il sostegno di ecosistemi territoriali capaci di generare effetti moltiplicativi in termini di innovazione, occupazione e sviluppo industriale.

Lancio dell’edizione 2027 – Alessia Rosolen , Assessore lavoro, formazione, istruzione, università, ricerca e famiglia – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Andrea Tronzano Assessore sviluppo economico, Regione Piemonte e Francesco Marcolini , Presidente Lazio Innova, hanno rilanciato la prospettiva di una collaborazione strutturata e permanente tra ecosistemi regionali. I tre rappresentanti hanno indicato nella costruzione di reti interterritoriali delle Life Sciences uno degli elementi chiave per affrontare le sfide globali della salute, della ricerca e della competitività industriale.

È stato inoltre ufficialmente annunciata l’edizione 2027 dell’evento, che si concentrerà sulla costruzione di “Innovation Valleys della salute” e su un programma operativo condiviso tra Regioni, cluster, imprese, centri di ricerca e sistema sanitario.

Considerazioni finali: dalla visione all’azione, costruire una rete nazionale di ecosistemi – Nell’ultima sessione, Francesca Patarnello , Vicepresidente Market Access & Goverment Affairs AstraZeneca Italia e Alessandra Gelera , Presidente Cluster Tecnologico Nazionale ALISEI hanno raccolto i principali spunti emersi nel corso della giornata, sottolineando come le sfide future richiedano una collaborazione sempre più stretta tra territori, competenze e filiere diverse.

Il messaggio condiviso è stato chiaro: le differenze territoriali non rappresentano un limite, ma una risorsa da valorizzare all’interno di una strategia nazionale capace di mettere in connessione le eccellenze regionali.

Alessandra Gelera ha lanciato un appello alla costruzione di una strategia nazionale delle Life Sciences: la competitività del nostro Paese non dipende dalla forza dei singoli territori, ma dalla capacità di fare rete. I cluster sono il ponte tra eccellenze locali e visione comune. La competitività del Paese non dipende dalla forza dei singoli territori, ma dalla capacità di condividere competenze e trasformare le eccellenze in una forza collettiva. La sfida è passare dalla costruzione di singoli ecosistemi alla costruzione di vere e proprie Innovation Valleys della salute connesse.

Le differenze territoriali non sono un ostacolo, hanno concluso, ma un valore da mettere a sistema. Solo lavorando come rete si potrà trasformare l’innovazione in sviluppo economico, attrazione di talenti, competitività industriale e benefici concreti per i cittadini e i pazienti.

“La collaborazione che da alcuni anni stiamo sviluppando con il Polo Tecnologico Alto Adriatico, gestore del Cluster Scienze della Vita Friuli Venezia Giulia, e con Federated Innovation @MIND ci ha portati a confrontarci sul potenziale dei nostri ecosistemi. Oggi possiamo contare su vere e proprie infrastrutture dell’innovazione capaci di connettere ricerca, sanità, industria, startup, investitori, dati e competenze lungo l’intera filiera delle Scienze della Vita. Con l’incontro di oggi abbiamo compiuto un ulteriore passo avanti nella costruzione di una visione condivisa di sviluppo, fondata sulla collaborazione tra territori e sulla valorizzazione delle rispettive eccellenze in una reale capacità di sistema. Crediamo che il ruolo dei cluster sia quello di agire come piattaforme di connessione tra ricerca, sistema sanitario, imprese e investitori, favorendo il trasferimento tecnologico, l’open innovation e la crescita di ecosistemi sempre più integrati. Se vogliamo accelerare l’innovazione nella salute, non dobbiamo progettare soltanto nuove tecnologie: dobbiamo progettare le connessioni che permettono a ricerca, sanità, imprese e istituzioni di lavorare insieme, trasformando l’innovazione in valore concreto per i pazienti e per i territori” ha concluso Sara Falvo, Responsabile dell’Innovazione Strategica Bioindustry Park e Cluster Manager bioPmed.

IL TORINESE