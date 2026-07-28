Nasce “Galleria San Donato – Comunità in Rete”: il digitale al servizio del commercio di prossimità e della vita del quartiere

Il progetto promosso da CSEN Piemonte, in sinergia con la Circoscrizione IV

della Città di Torino e Confesercenti, darà vita a una galleria commerciale

virtuale dedicata alle attività, ai servizi e alle storie di San Donato.

Torino, 27 luglio 2026 – Valorizzare le attività commerciali di prossimità,

rafforzare le relazioni tra esercenti, cittadini e realtà del Terzo Settore e

contrastare il progressivo impoverimento del tessuto commerciale e sociale del

quartiere. Nasce con questi obiettivi “Galleria San Donato – Comunità in Rete”, il

progetto promosso da CSEN Piemonte, in sinergia con la Circoscrizione IV della

Città di Torino e Confesercenti.

Al centro dell’iniziativa ci sarà la realizzazione di una piattaforma digitale

dedicata al quartiere San Donato, strutturata come una vera e propria galleria

commerciale virtuale, attraverso la quale sarà possibile conoscere le attività

presenti sul territorio, i servizi offerti, gli orari, i contatti e soprattutto le persone e

le storie che ogni giorno contribuiscono a rendere vivo il quartiere.

Il progetto nasce dalla volontà di rispondere concretamente al fenomeno della

desertificazione commerciale, che non riguarda soltanto la chiusura dei piccoli

esercizi, ma produce conseguenze più profonde: indebolisce le relazioni di

comunità, riduce i luoghi di incontro e di riconoscimento reciproco, diminuisce il

presidio sociale del territorio e rischia di aumentare l’isolamento, in particolare

per le persone più fragili.

«Quando chiude un’attività di vicinato, un quartiere non perde soltanto un

negozio, ma anche un luogo di relazione, ascolto e presidio del territorio. Con

“Galleria San Donato – Comunità in Rete” vogliamo utilizzare il digitale non per

sostituire la comunità reale, ma per rafforzarla, dando visibilità alle persone,

alle attività e alle storie che ogni giorno tengono vivo il quartiere. Crediamo che

inclusione, accessibilità e sviluppo locale debbano procedere insieme,

attraverso una rete capace di coinvolgere commercianti, cittadini, associazioni

e istituzioni», spiega Gianluca Carcangiu, Presidente di CSEN Piemonte.

IL TORINESE