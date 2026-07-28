Rivoli adotta il progetto preliminare del nuovo Piano Regolatore

Rigenerazione urbana, contenimento del consumo di suolo e sostegno allo sviluppo delle attività produttive al centro della Variante generale al PRGC

Rivoli compie un passo decisivo verso il futuro della città. Il Consiglio comunale ha infatti adottato, nella seduta del 22 luglio 2026, il progetto preliminare della Variante generale al Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC), avviando una fase fondamentale del percorso che porterà alla definizione dello strumento urbanistico destinato a guidare lo sviluppo di Rivoli nei prossimi anni.

Si tratta di un traguardo particolarmente atteso. L’ultimo Piano Regolatore risale infatti ai primi anni Duemila e, in oltre vent’anni, la città è profondamente cambiata: sono mutate le esigenze dei cittadini, del sistema produttivo, della mobilità e dell’ambiente. Da qui la necessità di dotarsi di uno strumento capace di rispondere alle sfide di oggi e di programmare la Rivoli di domani.

La Variante generale nasce da un ampio percorso di confronto con il territorio. Nei mesi scorsi l’Amministrazione comunale ha incontrato cittadini, associazioni, professionisti, categorie economiche e portatori di interesse nei diversi quartieri della città, raccogliendo contributi e osservazioni che hanno accompagnato la costruzione del Piano. Un metodo partecipato che ha permesso di condividere obiettivi e priorità prima dell’adozione del progetto preliminare.

Il nuovo Piano Regolatore si fonda su una visione di sviluppo sostenibile, che mette al centro la rigenerazione urbana, privilegiando il recupero e la riqualificazione delle aree già urbanizzate rispetto alla loro espansione. Accanto a questo, punta al contenimento del consumo di suolo, che si attesta a meno dell’1% del territorio comunale interessato dalla variante, con l’obiettivo di tutelare il territorio e valorizzare il patrimonio esistente. Un altro elemento qualificante riguarda lo sviluppo delle attività produttive, attraverso una maggiore flessibilità degli strumenti urbanistici, per favorire nuovi investimenti, sostenere il tessuto economico locale e creare condizioni più favorevoli alla crescita della città.

“Con questa Variante generale – dichiara il sindaco Alessandro Errigo – Rivoli torna finalmente a dotarsi di uno strumento di pianificazione che guarda ai prossimi decenni. Non è soltanto un Piano Regolatore, ma una visione di città costruita insieme ai cittadini, ai professionisti e a tutti coloro che vivono e operano sul territorio. Abbiamo scelto di puntare sulla rigenerazione urbana, sulla tutela del suolo e su uno sviluppo capace di coniugare sostenibilità, qualità della vita e opportunità per il nostro sistema produttivo. Per farlo sarà necessario lavorare parallelamente anche agli altri strumenti. Un esempio su tutti il regolamento che disciplina i costi degli oneri. Oggi è sproporzionato e se si vuole fare un intervento di rigenerazione che prevede un cambio di destinazione d’uso a residenziale i costi sono superiori a quelli di una nuova costruzione. In questo modo non si incentiva la rigenerazione e per questo dovremmo intervenire con diverse misure, coordinate tra loro che mirino tutte allo stesso obiettivo.”

“Questo Piano – aggiunge l’assessore all’Urbanistica Emanuele Bugnone – rappresenta il punto di partenza per accompagnare l’evoluzione di Rivoli in modo equilibrato e coerente con le esigenze del territorio. L’obiettivo è offrire regole chiare, favorire il recupero dell’esistente e rendere la città sempre più attrattiva per chi vuole vivere, lavorare e investire a Rivoli.”

Come previsto dalla normativa, il progetto preliminare della Variante generale al PRGC è pubblicato sul sito del Comune di Rivoli e sarà consultabile fino al 23 settembre 2026. Entro lo stesso termine cittadini e soggetti interessati potranno presentare eventuali osservazioni secondo le modalità indicate sul sito istituzionale. L’obiettivo è quello di portare avanti le varie fasi e approvare il progetto definitivo entro la fine del 2027.

IL TORINESE