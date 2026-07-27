Nazionale, caos Ct: Pirlo si allontana, Malagò chiamato alla scelta decisiva. Mancini torna in corsa?

La panchina della Nazionale italiana resta senza padrone e il clima in FIGC è sempre più teso. Andrea Pirlo, fino a pochi giorni fa favorito per la successione, avrebbe visto ridursi sensibilmente le proprie possibilità dopo le polemiche legate al suo ruolo di ambasciatore del bookmaker russo Fonbet, una vicenda che ha acceso il dibattito dentro e fuori la Federazione.

Nel frattempo cresce l’attesa per la decisione di Giovanni Malagò, chiamato a gestire uno dei momenti più delicati del calcio italiano. Il presidente della FIGC è atteso da scelte decisive per chiudere il capitolo del nuovo commissario tecnico e riportare serenità in un ambiente attraversato da tensioni e divisioni.

Secondo le indiscrezioni, anche Paolo Maldini e Leonardo starebbero riflettendo sul proprio futuro qualora il progetto tecnico da loro sostenuto venisse definitivamente accantonato. Al momento non risultano dimissioni ufficiali, ma il confronto ai vertici resta acceso.

Intanto prende quota anche l’ipotesi di un clamoroso ritorno di Roberto Mancini. L’ex Ct, protagonista del trionfo a Euro 2021, viene indicato tra i possibili candidati qualora la pista Pirlo dovesse definitivamente tramontare. Per ora si tratta di indiscrezioni, ma le prossime ore potrebbero risultare decisive per il futuro della Nazionale.

Enzo Grassano

IL TORINESE