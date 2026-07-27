Scontri No Tav, l’arcivescovo: “Questo è terrorismo”

Le parole sono dure e chiare: “ è violenza terroristica, incompatibile con il Vangelo e la democrazia». Le pronuncia il cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, come ferma condanna dei gravi disordini al cantiere di Chiomonte, dove gli scontri hanno provocato il ferimento di circa 150 agenti di polizia e  danni alle strutture almeno per un milione di euro.

Nella dichiarazione diramata ai giornali dall’Arcidiocesi di Torino, Repole parla di  “pura violenza terroristica”, e prende nettamente le distanze dai fatti.

Foto Mihai Bursuc

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