Un uomo di 37 anni è morto nella tarda mattinata di oggi, giovedì 30 luglio, in un incidente stradale avvenuto sul Mottarone, nel Verbano-Cusio-Ossola, a Gignese. I carabinieri di Verbania hanno confermato alla stampa che si tratta di un cittadino tedesco residente in Svizzera. Era alla guida di una Porsche durante delle riprese televisive.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Muore a 37 anni alla guida di una Porsche durante riprese tv
Recenti:
Il certificato introduttivo non diventi un ostacolo per le persone con disabilità La CPD – Consulta per
– Cambia volto la sala imbarchi di Torino Airport, che si amplia e si rinnova con
Bollino rosso oggi in gran parte del Piemonte per il disagio bioclimatico. Secondo l’Arpa, il livello
Si terrà dall’11 al 13 settembre prossimi Torna nel cuore della città di Torino, dall’11
Anas (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il bando di gara per