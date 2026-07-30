Barriera, operazione di polizia. Un arresto, denunce e ordini di allontanamento

CONTROLLATE DIVERSE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Ieri sera, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ad “Alto Impatto” nel quartiere Barriera Milano di Torino, con la collaborazione della Polizia Locale, della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri.

L’attività, coordinata dal Commissariato di P.S. Barriera Milano, è stata finalizzata alla prevenzione e al contrasto delle attività illecite e della criminalità diffusa, con particolare attenzione allo spaccio di sostanze stupefacenti, ai reati predatori e al trattamento di alcuni esposti relativi ad aree oggetto di segnalazioni tramite l’applicazione YouPol.

Il capillare controllo della zona è stato garantito con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte e delle unità cinofile della Polizia di Stato, interessando l’asse di Corso Giulio Cesare, nel tratto limitrofo all’area di Porta Palazzo, e Corso Palermo, dove sono stati controllati 9 esercizi commerciali, fra cui bar-caffetterie, minimarket, gastronomie e sale scommesse.

In corso Palermo è stato notificato un provvedimento del Questore di Torino di chiusura ex art. 100 per 15 giorni alla titolare di un bar dove, in occasione di precedenti controlli, era stata accertata la presenza significativa di avventori pluripregiudicati per reati di varia natura. In particolare, il bar è risultato essere utilizzato come punto di ritrovo per i pusher della zona, ai quali è stato ripetutamente sequestrato dello stupefacente già suddiviso in dosi pronte per lo smercio. A riprova, all’atto della notifica, sono stati identificati e denunciati due cittadini stranieri, uno per il possesso di una ventina di grammi di hashish, e l’altro per il possesso di arnesi atti allo scasso; i due sono stati allontanati dall’area a cosidetta “Vigilanza rafforzata”.

Nel medesimo contesto, la titolare è stata sanzionata per 5000 € di sanzioni amministrative, mancando la dichiarazione di ampliamento del locale, l’autorizzazione del dehor e la esposizione del divieto di fumo.

Un terzo cittadino, controllato sempre in corso Palermo, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria in quanto inottemperante alla misura degli arresti domiciliari.

All’interno di una sala scommesse di corso Giulio Cesare personale della Squadra Cinofili ha individuato un soggetto che occultava nelle tasche alcuni involucri di marijuana; scattata la denuncia, anche quest’ultimo è stato allontanato dall’area.

Nel corso dell’operazione, sono state:

66 le persone identificate e controllate complessivamente (36 cittadini stranieri e 16 soggetti con precedenti di polizia);

le persone identificate e controllate complessivamente (36 cittadini stranieri e 16 soggetti con precedenti di polizia); 1 quella arrestata;

quella arrestata; 4 quelle denunciate in stato libertà;

quelle denunciate in stato libertà; 2 i cittadini stranieri accompagnati in Questura;

i cittadini stranieri accompagnati in Questura; 20 i veicoli controllati;

i veicoli controllati; 9 gli esercizi controllati con la notifica di 1 art. 100 ;

gli esercizi controllati ; 4 i chilogrammi di sostanza stupefacente sequestrata.

IL TORINESE