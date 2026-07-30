I No Tav tornano in Val di Susa, alta l’allerta per il weekend

Più di 120 tra poliziotti, carabinieri e finanzieri feriti, un cantiere devastato e danni stimati in circa un milione di euro. È l’eredità lasciata dagli scontri esplosi lo scorso fine settimana in Val di Susa durante la manifestazione del movimento No Tav, una delle giornate più tese degli ultimi anni sul fronte della protesta contro la Torino-Lione.

A distanza di pochi giorni da quei disordini, il movimento si prepara a tornare in valle. Anche questo fine settimana sono previste assemblee, presìdi e momenti di mobilitazione, con l’arrivo di attivisti da diverse parti d’Italia. Una nuova prova che sarà seguita con la massima attenzione dalle forze dell’ordine, impegnate a evitare il ripetersi delle violenze che hanno segnato il precedente appuntamento.

Lo scorso weekend migliaia di manifestanti hanno raggiunto l’area del cantiere di Chiomonte. In una fase della protesta la situazione è rapidamente degenerata: gruppi di attivisti hanno tentato di avvicinarsi alle recinzioni dell’area di lavoro, dando vita a un duro confronto con il dispositivo di sicurezza. Tra lanci di pietre, bombe carta e l’utilizzo di lacrimogeni, gli scontri sono proseguiti per diverse ore, provocando il ferimento di oltre 120 appartenenti alle forze dell’ordine.

Il bilancio è stato pesante anche sotto il profilo economico. Secondo le prime stime, i danni arrecati alle infrastrutture del cantiere ammontano a circa un milione di euro. Nel corso della manifestazione sono state inoltre identificate più di 450 persone, mentre proseguono le indagini della Digos e della Procura attraverso l’analisi dei filmati registrati durante gli incidenti per individuare i responsabili degli episodi di violenza.

Ora l’attenzione si sposta sul nuovo fine settimana di mobilitazione. La presenza delle forze dell’ordine sarà ulteriormente rafforzata nei punti più sensibili della Val di Susa, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e impedire nuovi assalti al cantiere. Sul territorio il clima resta teso: da una parte il movimento No Tav conferma la volontà di proseguire la protesta contro l’opera, dall’altra le istituzioni ribadiscono che i lavori andranno avanti e che eventuali azioni violente saranno contrastate con fermezza.

IL TORINESE