Autostrade, scatta il piano anti-code: cantieri ridotti per l’esodo estivo

In vista delle settimane di maggiore traffico legate all’esodo estivo, la Regione Piemonte ha riunito il tavolo tecnico dedicato al monitoraggio dei cantieri autostradali, coinvolgendo istituzioni, società concessionarie e gestori della rete per verificare lo stato degli interventi programmati sulle principali arterie che conducono alle località di villeggiatura.

L’incontro, convocato e presieduto dall’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti Marco Gabusi, ha avuto l’obiettivo di coordinare le attività di manutenzione per limitare i disagi agli automobilisti, garantendo al tempo stesso elevati standard di sicurezza e una maggiore fluidità della circolazione nei periodi di massimo afflusso turistico.

Alla riunione ha partecipato anche una rappresentanza della Direzione generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a conferma dell’attenzione del Governo nei confronti della gestione della rete autostradale piemontese e del coordinamento con tutti i soggetti coinvolti.

«Abbiamo voluto istituire questo Tavolo perché crediamo che il coordinamento tra Regione, concessionarie e gestori della rete sia fondamentale per programmare i cantieri in modo efficace e ridurre al minimo i disagi per cittadini, lavoratori e turisti – ha dichiarato l’assessore ai Trasporti Marco Gabusi – Il nostro obiettivo è coniugare la sicurezza – e quindi la necessità di portare avanti gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete – con la fluidità della circolazione, evitando sovrapposizioni e garantendo una pianificazione condivisa degli interventi. È un metodo di lavoro che continueremo a portare avanti anche dopo l’estate, perché il dialogo costante è la chiave per offrire ai piemontesi una rete autostradale sempre più sicura ed efficiente».

I principali interventi

A6 Torino-Savona (Autostrada dei Fiori)

Per tutta la stagione estiva è stato predisposto un piano speciale per agevolare gli spostamenti verso la Liguria. Fino alla fine di settembre, nei fine settimana saranno garantite due corsie nella direzione di traffico prevalente lungo l’intera tratta.

Prosegue inoltre il programma di ammodernamento dell’infrastruttura, con un sensibile miglioramento rispetto allo scorso anno: sono già stati completati gli interventi su 54 viadotti, mentre altri 12 sono in lavorazione e nove dovrebbero essere conclusi entro la fine del 2026. Sul tratto piemontese restano tre cantieri permanenti tra Mondovì, Niella Tanaro, Ceva e Millesimo. Nel periodo di Ferragosto, dal pomeriggio del 7 agosto fino al 17 agosto, i cantieri saranno rimossi o riorganizzati per assicurare sempre due corsie nella direzione più trafficata.

A4 Torino-Milano (SATAP)

I lavori riguardano prevalentemente manutenzioni programmate e aggiornamenti tecnologici. Si tratta di cantieri mobili, con avanzamento progressivo di pochi chilometri, che consentiranno comunque di mantenere almeno due corsie aperte durante il giorno, limitando le ripercussioni sulla circolazione.

A5 Quincinetto-Aosta (SAV)

Dal 24 luglio al 7 settembre i cantieri saranno sospesi nei fine settimana, permettendo la percorribilità dell’intera autostrada con due corsie per senso di marcia. Nei giorni feriali potranno essere presenti esclusivamente interventi di breve durata.

Resta invece chiuso fino a giugno 2027 il raccordo del Gran San Bernardo per consentire l’adeguamento delle gallerie Côte de Sorrelay e Signayes.

Dopo il 7 settembre prenderanno il via nuovi interventi sul viadotto Arnard e, successivamente, sul viadotto Garin e nella galleria Montjovet, con deviazioni di carreggiata e una corsia disponibile per senso di marcia.

A32 Torino-Bardonecchia (SITAF)

Dal 7 al 30 agosto tutti i cantieri saranno sospesi nei fine settimana e nei giorni festivi, garantendo due corsie di marcia per ciascuna direzione.

Fino al 7 agosto saranno attivi cinque cantieri con chiusura della corsia di sorpasso, ridotti a uno durante il primo fine settimana di agosto. Tra il 7 e il 23 agosto resteranno operativi soltanto due cantieri nelle gallerie Prapontin e Cels, anch’essi sospesi nei weekend. Dal 24 agosto riprenderanno anche gli interventi nella galleria Giaglione, mentre dal 31 agosto sarà avviato un ulteriore cantiere permanente allo svincolo di Chiomonte, con durata prevista di circa 45 giorni.

Rete Ivrea-Torino-Piacenza (ITP)

Gli interventi estivi interesseranno soprattutto la Tangenziale di Torino e l’A5 Torino-Quincinetto. Sulla A55 sono previsti lavori di consolidamento dello svincolo Drosso, interventi sui ponti del Rio Tepice e della Gora del Mulino, oltre al ripristino di cordoli e barriere danneggiati.

Sull’A5 proseguirà invece la gestione del viadotto Camolesa, dove rimarrà la deviazione provvisoria a una corsia per senso di marcia in vista dell’avvio dei lavori definitivi. Sull’A21 Torino-Piacenza, invece, non sono programmati cantieri inamovibili durante il periodo estivo.

Autostrade per l’Italia: A26 e A7

Gli interventi previsti tra luglio e settembre interesseranno soprattutto ponti, viadotti e barriere di sicurezza lungo l’A26 Genova-Gravellona Toce e i collegamenti con l’A7 e la D26.

Tra le opere principali figurano la sostituzione dei giunti dei viadotti Tiasca e Tanaro e il rinnovo delle barriere di sicurezza in diversi tratti della rete, compresi gli svincoli di Novi, Vercelli Ovest e Serravalle Scrivia. I lavori sono stati distribuiti nell’arco dell’estate per contenere l’impatto sul traffico, privilegiando riduzioni temporanee di corsia nei soli tratti interessati.

IL TORINESE