Achille Lauro al Grand Opening Show delle Nitto ATP Finals 2026

Le Nitto ATP Finals 2026, che si svolgeranno a Torino dal 15 al 22 novembre, anche in questa edizione avranno come prologo una serata-evento che unirà il grande tennis e la grande musica. Protagonista della terza edizione del Grand Opening Show sarà Achille Lauro, che giovedì 12 novembre alle ore 21 trasformerà l’Inalpi Arena nel palcoscenico inaugurale del torneo che riunisce gli otto migliori tennisti della stagione e le migliori otto coppie di doppio.

Con centinaia di milioni di streaming e una carriera caratterizzata da una continua evoluzione artistica, Achille Lauro è oggi una delle personalità più influenti della musica italiana. Dopo un 2026 costellato di concerti sold out e in vista del tour negli stadi del 2027, l’artista sarà il protagonista assoluto della serata inaugurale della sesta edizione torinese delle Nitto ATP Finals.

I biglietti saranno disponibili da domani, giovedì 30 luglio, alle ore 12 su tickets.nittoatpfinals.com, con alcune riduzioni per i tesserati FITP.

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