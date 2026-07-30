Dal Sistina a Libarna: il Concerto del tramonto

Rende omaggio alla commedia musicale italiana

Gianluca Guidi, i Solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria e le Blue Dolls portano in scena Storia di un Teatro. Il concerto è preceduto da una passeggiata archeologica dedicata ai luoghi dello spettacolo dell’antica città romana

Il Teatro Sistina di Roma arriva simbolicamente a Libarna con “Storia di un Teatro”, il Concerto del tramonto in programma domenica 30 agosto alle ore 18 nell’Area archeologica del comune di Serravalle Scrivia (AL). L’appuntamento propone un percorso dedicato alla grande commedia musicale italiana del secondo dopoguerra, attraverso le musiche, i protagonisti e i titoli che hanno segnato la storia del teatro musicale del Novecento.

L’edizione 2026 del Concerto del tramonto rende omaggio ad Armando Trovajoli, Iaia Fiastri, Pietro Garinei e Sandro Giovannini, figure che hanno contribuito a definire un linguaggio teatrale capace di unire musica, ironia e racconto, dando vita a spettacoli diventati patrimonio della cultura italiana, da Rugantino ad Aggiungi un posto a tavola, fino a Ciao Rudy. A interpretare il repertorio, i Solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria, insieme al trio vocale Blue Dolls, con la collaborazione dell’International Lavagnino Film Festival Music & Cinema 2026 e la partecipazione straordinaria di Gianluca Guidi, attore, cantante e regista teatrale, tra gli interpreti più autorevoli della tradizione della commedia musicale italiana, che si definisce “un fantasista milanese di romana adozione e di borbonica indole”.

L’iniziativa si inserisce nel contesto dell’Area archeologica di Libarna, città di fiorenti commerci nel I secolo d.C., che conserva i resti del teatro, dell’anfiteatro e del quartiere degli spettacoli dell’antica città romana. Un luogo che diventa così il punto di incontro tra il teatro antico e quello contemporaneo, proseguendo il percorso avviato negli ultimi sei anni con la rassegna “Un presente antichissimo – classici in scaena”, dedicata al teatro classico interpretato dagli studenti dei licei.

Lo spettacolo sarà preceduto, alle 16.30, dalla passeggiata archeologica musicale “Teatro e anfiteatro, i luoghi dello spettacolo”, condotta da Valentina Barberis, direttrice dell’Area archeologica di Libarna, insieme alle archeologhe Cristina Porro e Melania Cazzulo dell’associazione Libarna Arteventi.

L’ingresso è a offerta, con prenotazione obbligatoria. L’iniziativa, a cura del Rotary Club Gavi Libarna, sostiene la Croce Rossa Italiana – Comitato di Serravalle Scrivia.

L’evento è promosso dalla Residenze reali sabaude – Direzione regionale Musei nazionali Piemonte, dal Comune di Serravalle Scrivia e dall’associazione Libarna Arteventi, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona.