Il castello Benso di Mercenasco

Il Castello “Benso” di Mercenasco sorge su una altura a est del paese, non lontano dal lago di Candia…

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