Furto alla casa d’aste: fermato un uomo e denunciata una donna

IN UN CAMPO NOMADI PARTE DEI PREZIOSI RUBATI.
Il blitz è scattato il 23 giugno mattina, alle prime luci dell’alba e ha visto coinvolti i Carabinieri della
Compagnia Torino San Carlo, delle unità API (Aliquote di primo Intervento) del Comando
Provinciale di Torino e quelli del 1° Reggimento “Piemonte” di Moncalieri (TO) nonché personale
dei Vigili del Fuoco di Torino e del 32° Genio Guastatori di Fossano (CN): l’obiettivo erano le
abitazioni del campo nomadi di Strada del Villaretto 71, zona nord della città, area ricompresa tra i
quartieri la Falchera e Madonna di Campagna.
Gli investigatori hanno effettuato perquisizioni capillari battendo tutta l’area anche mediante
l’utilizzo di metal detector dell’esercito e il risultato non è tardato ad arrivare: sono stati rinvenuti
diversi orologi di marche di pregio (Rolex, Longines, Zenith, Breitling, Eberhard e Frederique
Constant), gioielli in oro, pietre preziose e denaro contante per 13.300 euro; la provenienza illecita è
certa e alcuni dei beni sequestrati sarebbero riconducibili al maxi furto perpetrato il 7 giugno scorso
alla casa d’aste “Sant’Agostino” di Torino.
Un quarantatreenne di origine bosniaca, senza fissa dimora, è stato arrestato in stato di fermo di
polizia giudiziaria e tradotto in carcere a Torino mentre una donna, trentanovenne, è stata denunciata
in stato di libertà: sono entrambi gravemente indiziati del reato di “ricettazione in concorso” e
dovranno risponderne innanzi alla Procura della Repubblica di Torino che coordina le indagini.
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