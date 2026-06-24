Alla scoperta dei vini delle Langhe con Réva Winery

A MONFORTE D’ALBA

Nel cuore pulsante delle Langhe, patrimonio UNESCO e terra d’elezione del Barolo, il 28 giugno Réva Winery inaugurerà un ciclo di degustazioni, con appuntamento mensile, che si terranno l’ultima domenica a di ogni mese, pensate per celebrare il legame indissolubile tra terra, vitigno e calice. Le porte della cantina si apriranno per accogliere l’evento domenica 28 giugno, dedicato ad appassionati ed esperti con la guida di professionisti del settore.

Réva Winery prosegue la sua missione di valorizzazione del territorio attraverso una filosofia produttiva che mette al centro il rispetto del tempo e la precisione enologica. Si tratta di un’escursione dinamica e sensoriale direttamente dai filari in cui nasce il vino piemontese. Alle 9.30 avrà inizio un tour immersivo con degustazione “Vino e vigneti”, pensato per vivere il vino proprio nel luogo in cui ha origine. L’evento inizierà al mattino presto per godere della freschezza delle colline in una passeggiata tra i vigneti storici delle Langhe, accompagnati dal personale esperto della cantina. Durante il percorso verranno approfonditi i temi della viticoltura d’eccellenza: la storia del territorio, la complessa composizione dei suoli, l’importanza cruciale delle esposizioni solari e i lavori manuali che scandiscono il ciclo vitale della vite. La seconda parte si terrà negli spazi di Réva Resort, dove avrà luogo una degustazione guidata di quattro etichette di punta, ideata per ritornare nel calice l’esatta espressione della terra precedentemente calpestata. Per circa due ore i partecipanti avranno la possibilità di degustare una selezione di vini Langhe Bianco Grey, Barbera d’Alba Superiore, Langhe Nebbiolo e il celebre Barolo. Questa esperienza, riservata a un gruppo di almeno 6 persone, ha un costo di 30 euro a testa e prevede un tour guidato, la degustazione è la possibilità di acquistare le bottiglie preferite.

Réva Winery fa parte del progetto Réva, fondato da Miroslav Lekes. L’obiettivo è quello di modernizzare la viticoltura in un territorio tradizionalista, combinando creatività e innovazione con il rispetto per le tradizioni locali. L’azienda coltiva un grande patrimonio viticolo nelle Langhe, cercando di armonizzarsi con il paesaggio circostante preservando la biodiversità durante la produzione. Réva ha sviluppato un hub innovativo dotato di tecnologie all’avanguardia, con sistema di temperatura controllata, per garantire standard di qualità e sicurezza nel processa dalla vendemmia alla bottiglia. Questa sinergia tra innovazione e tradizione rappresenta il cuore del progetto vitivinicolo di Réva.

Mara Martellotta

IL TORINESE