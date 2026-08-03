Friceuj ‘d pom (Frittelle di mele) 

Una deliziosa ricetta d’infanzia.
Le frittelle di mele sono una tipica golosità piemontese di origine contadina, si gustano rigorosamente calde comparse di zucchero semolato. Irresistibili !
Ingredienti
150gr. di farina 00
1 uovo intero
2 mele
50gr. di zucchero
1/2 bicchiere di latte
1/2 cucchiaino scarso di lievito
Scorza di limone grattugiata
Olio di oliva q.b.
Preparare la pastella mescolando la farina con il tuorlo, il latte, un cucchiaio di zucchero, scorza di limone e lievito. Pelare e tagliare le mele a fette, immergerle nella pastella, unire l’albume montato a neve, mescolare delicatamente. Versare a cucchiaiate la pastella in olio caldo, friggere per 5-6 minuti rigirandole, scolare su carta assorbente e cospargere con lo zucchero rimasto. Servire subito. Deliziose !
Paperita PattyLeggi qui le ultime notizie: IL TORINESE