Ad agosto il Castello di Miradolo si vive all’aria aperta

Un mese di appuntamenti tra natura, cinema, visite guidate, laboratori, letture animate e pic-nic nel parco storico

Ad agosto il Castello di Miradolo (TO) invita a vivere il parco storico in tutte le sue sfumature: dal cinema all’aperto alle visite naturalistiche, dai laboratori per bambini ai pic-nic sul prato, fino alle iniziative dedicate alle famiglie e ai più piccoli. Un calendario di appuntamenti accompagna il pubblico per tutto il mese, trasformando il parco in uno spazio da esplorare tra natura, cultura e momenti di convivialità. I primi appuntamenti sono in programma domenica 2 agosto con Ciurma al Castello: letture animate sul prato e Libri al Parco, una mattinata dedicata ai bambini da 0 a 6 anni tra racconti ad alta voce, sabbia immaginaria, conchiglie parlanti e gelati giganti. L’iniziativa, a cura di Monica della Smirra, rientra nella rassegna promossa dai Comuni di Pinerolo e San Secondo di Pinerolo insieme a Fondazione Cosso ed è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Venerdì 7 agosto il programma prosegue con una serata dedicata alla natura e al cinema. Alle 21.30 i visitatori potranno scegliere tra la visita guidata in notturna Tra luci, ombre e piccoli segreti, accompagnati dall’ornitologo e guida naturalista Gianluca Simonetta alla scoperta dei rapaci e della fauna che popola il parco dopo il tramonto, e la proiezione di Hamnet. Nel nome del figlio, ultimo appuntamento della rassegna Cinema nel Parco, da vivere sul prato con le cuffie Silent System. Domenica 9 agosto sarà invece una giornata pensata per pubblici di tutte le età. Al mattino il laboratorio “Il mio angolo di Castello”, dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni, li trasformerà in piccoli architetti e progettisti chiamati a immaginare nuovi spazi attraverso la creatività. Nel pomeriggio una visita guidata accompagnerà il pubblico alla scoperta della storia del Castello, dei restauri e del parco storico, mentre la serata si concluderà con il Pic-nic dei Desideri, occasione per trascorrere una serata estiva all’aria aperta tra alberi monumentali, prodotti del territorio e cielo stellato. Sabato 15 agosto il Castello di Miradolo festeggerà il Ferragosto con una giornata dedicata alle famiglie. La mattina sarà animata dalla Caccia al tesoro di Ferragosto, che inviterà bambini e genitori a esplorare il parco attraverso giochi, prove e indizi. Dalle 12.30 spazio al tradizionale Pic-nic di Ferragosto, da gustare sul grande prato del Castello con cestini pensati per adulti e bambini. I cestini saranno disponibili per il ritiro direttamente alla Caffetteria del Castello dalle 11 alle 12. Il calendario si concluderà domenica 30 agosto con la visita guidata “Com’è andata l’estate?”, una passeggiata nel parco storico per osservare come gli alberi hanno affrontato i mesi più caldi dell’anno. Accompagnati dalla guida naturalistica e ambientale Simona Tosco, i partecipanti scopriranno i cambiamenti del paesaggio e le strategie con cui le diverse specie si adattano alla stagione estiva, in un percorso che invita a leggere il parco attraverso i segni lasciati dall’estate.

INFO

Castello di Miradolo, via Cardonata 2, San Secondo di Pinerolo (TO) Il Castello di Miradolo sarà aperto dal 21 giugno al 9 agosto il venerdì dalle 18 alle 23 e la domenica dalle 10 alle 19, con alcune aperture straordinarie nel mese di agosto: sabato 15 dalle 10 alle 19 e domenica 30 dalle 10 alle 19. Le attività prevedono modalità e costi differenti. Informazioni e prenotazioni: 0121 502761 prenotazioni@fondazionecosso.it www.fondazionecosso.com

IL TORINESE