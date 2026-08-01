Esodo estivo, traffico intenso anche in Piemonte: nel weekend ridotti i cantieri e rafforzati i controlli

Secondo fine settimana dell’esodo estivo e circolazione destinata ad aumentare sensibilmente anche in Piemonte, dove le principali direttrici verso la Liguria, la Valle d’Aosta e i laghi registreranno un forte incremento dei flussi. Le tratte autostradali Torino-Savona, Torino-Bardonecchia, Torino-Aosta e le principali statali di collegamento con le località turistiche saranno tra le più frequentate, in un fine settimana che rappresenta uno dei momenti di maggiore mobilità dell’intera estate.

Su scala nazionale, le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas prevedono oltre 26 milioni di spostamenti tra ieri e domenica 2 agosto lungo la rete di competenza dell’azienda. Per agevolare la circolazione sono stati sospesi o chiusi 1.175 cantieri, pari all’83% dei 1.414 attualmente presenti sulla rete, misura che resterà in vigore fino al 7 settembre.

Per fronteggiare il previsto aumento del traffico, Anas ha inoltre rafforzato il presidio operativo con circa 2.500 addetti tra personale tecnico, operatori delle sale operative territoriali e della Sala Situazioni Nazionale.

L’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, richiama gli automobilisti alla massima prudenza: nelle giornate contrassegnate dal bollino nero, spiega, è fondamentale programmare il viaggio in anticipo, verificare le condizioni del mezzo, consultare meteo e traffico e adottare comportamenti responsabili alla guida. Il rispetto dei limiti di velocità, della distanza di sicurezza, l’assenza di distrazioni e soste regolari durante i tragitti più lunghi rappresentano gli strumenti più efficaci per ridurre il rischio di incidenti.

Secondo le previsioni di Viabilità Italia, la mattinata di sabato 1° agosto sarà caratterizzata dal bollino nero, mentre è previsto il bollino rosso nei pomeriggi di venerdì, sabato e domenica. Le partenze interesseranno soprattutto gli spostamenti dai grandi centri urbani verso le località di vacanza, mentre domenica pomeriggio è atteso il tradizionale flusso di rientro.

Anche il traffico commerciale subirà limitazioni. Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sarà in vigore venerdì dalle 16 alle 22, sabato dalle 8 alle 22 e domenica dalle 7 alle 22.

Tra gli itinerari che potrebbero registrare i maggiori volumi di traffico figurano le principali direttrici turistiche nazionali, dalle arterie verso il Sud Italia alle strade che conducono alle località balneari e montane del Nord, comprese la SS36 del Lago di Como, la SS26 della Valle d’Aosta e le direttrici verso i valichi di confine.

I consigli per partire in sicurezza

In vista del weekend di maggiore affluenza, Anas invita gli automobilisti ad adottare alcune semplici precauzioni:

controllare lo stato del veicolo, con particolare attenzione a pneumatici, luci e livelli dei liquidi;

consultare le previsioni meteo e la situazione del traffico prima della partenza;

portare con sé una scorta d’acqua, soprattutto in caso di temperature elevate;

evitare di mettersi alla guida dopo aver assunto alcol o sostanze stupefacenti;

utilizzare sempre le cinture di sicurezza e i dispositivi di ritenuta per i bambini;

rispettare i limiti di velocità e mantenere un’adeguata distanza di sicurezza;

fermarsi nelle aree di servizio ai primi segnali di stanchezza;

non utilizzare lo smartphone o altri dispositivi che possano distrarre durante la guida.

Per restare aggiornati sulle condizioni della viabilità sono disponibili i servizi di infomobilità di Anas, l’app “VAI”, il numero verde dedicato, il portale CCISS e i bollettini trasmessi dalle principali emittenti radiofoniche nazionali.

Anas ricorda infine le campagne di sensibilizzazione dedicate alla sicurezza stradale “Quando guidi, Guida e Basta” e alla prevenzione degli incendi “La strada non è un posacenere”, con l’obiettivo di favorire una mobilità più sicura e responsabile durante tutta l’estate.

IL TORINESE