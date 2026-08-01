Sorpresa, il Pil sale dell’1% e Meloni esulta

POLITICA
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Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno di AVS, a prima firma
Investiamo sull’efficienza. A breve presenterò una nuova Legge sull’autopsia virtuale Approvato l’emendamento all’Assestamento di Bilancio presentato
Parere positivo della Regione Piemonte. Prossimo passo: coinvolgimento dei principali soggetti del settore idrico ed
Quanti errori nel costruire la TAV, eppure è una infrastruttura importante per Torino e per il
ROMA – «Quanto avvenuto sabato in Val di Susa è inammissibile: sono chiamate in causa