Sociografia Lettere dal presente

La frase “L’uomo è ciò che mangia” viene solitamente associata al filosofo tedesco Ludwig Feuerbach (Der Mensch ist was er isst) vissuto nel XIX secolo. Non fu lui, però, ad averla coniata ma il giudice francese Jean Anthelme Brillat-Savarin che, per diletto, si occupava di cucina.

Questa frase ha sicuramente un suo fondamento, stante che anche la moderna medicina, nonostante la prassi di cercare di curare ogni problema con una pastiglia (spesso più di una) riuscendo il più delle volte a mitigare solo i sintomi, riconosce al cibo la capacità di prevenire e curare moltissime affezioni.

Medicina a parte, però, noi siamo lo specchio di ciò che ingurgitiamo, di come mangiamo, di quanto cibo introduciamo, ecc.

Quando sono in viaggio o anche solo a cena fuori casa, mi diletto ad osservare le abitudini alimentari di chi è nel locale, non per farmi i fatti loro ma per stilare una statistica, perché anche le abitudini alimentari, come quelle vacanziere, lavorative, linguistiche subiscono il mutare dei tempi.

Ricordo che quando eravamo ragazzini, noi che ora siamo over 60, avevamo abitudini molto differenti da quelle attuali; innanzitutto, non si mangiava al ristorante così spesso anche perché la maggior parte delle mamme era casalinga ed il cucinare era un piacere, magari alla domenica con mamma e nonna e, quindi, recarsi fuori casa sarebbe stato quasi un oltraggio.

Ora, vuoi per lavoro, vuoi perché nessuno ha più voglia di ricevere tutti i compagni di scuola dei figli in casa per uno spuntino, vuoi perché magari trovarsi tutti in centro città è più comodo che raggiungere, di volta in volta, Tizio a 30 km, Caio dalla parte opposta della città, ecc., i ristoranti sono diventati l’altera domus.

La cosa sconvolgente, però, è cosa le persone mangino e, soprattutto, la ripetitività con cui venerano quell’unico o quei pochi cibi.

Tralasciando gli stranieri che mangiano volentieri il cibo italiano, salvo poi accompagnare le chele di granchio fritte (italiano?) con il cappuccino oppure la zuppa di pesce con la cola, gli italiani hanno appiattito i loro gusti a favore di quei 2-3 cibi cult del momento; pizza (le pizzerie sono in aumento verticale), poke, sushi e via dicendo. Poke e sushi, in particolare, andrebbero evitati da chi sia iperteso (in generale tutto il cibo accompagnato da salsa di soia), da chi si stia sottoponendo a chemioterapia (il pesce crudo è pericoloso, specie per chi sia immunodepresso) e dalle donne in gravidanza. Ma si sa che il bello dei divieti è infrangerli.

Perché, mi domando, i genitori che portano i bambini al ristorante non gli permettono di conoscere nuovi cibi (scaloppine, frittata, rane, lumache, branzino, verza, ecc) ma ordinano per loro (o accettano che i piccoli lo facciano) sempre hamburger e patatine fritte o pizza o cotoletta alla milanese, con una ripetitività maniacale? Non si accorgono che, pur continuando a crescere in altezza, i loro pac-man umani cominciano a cresce anche in larghezza, a dismisura? Ecco perché siamo uno dei Paesi con la maggior percentuale di obesi tra i giovani. E’ palese che questo problema abbia anche un risvolto economico non indifferente per la sanità, a causa di affezioni autoinflitte.

Si parla tanto di educazione affettiva nelle scuole; non discuto se sia utile o meno, sono però sicuro che sarebbe molto utile quella alimentare, per insegnare già dalla scuola primaria che lo stomaco non è un termovalorizzatore dove bruci tutto ciò che ingurgiti, ma è il serbatorio del nostro carburante. Se introduciamo benzina di qualità, priva di condensa, morchie, ecc. il nostro motore non ci darà problemi; se, al contrario, gli buttiamo dentro tutto ciò che capita non meravigliamoci se, presto o tardi, si accenderà la spia di avaria al motore e, anziché partire per le ferie, lasceremo l’auto al meccanico.

Ma la nostra auto ha anche una testa, ed è da lì che occorre iniziare la diagnosi.

Sergio Motta

IL TORINESE