Sistema educativo 0-6, siglato accordo

Tra Regione, Ufficio scolastico regionale, ANCI Piemonte e Fondazione Compagnia di San Paolo

Sottoscritto un accordo di collaborazione tra Regione Piemonte, Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, ANCI Piemonte e Fondazione Compagnia di San Paolo per sostenere lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni. L’intesa resterà in vigore fino al 31 dicembre 2027 e punta a favorire il coordinamento tra istituzioni, scuole, Comuni e altri soggetti coinvolti nella gestione dei servizi educativi per l’infanzia.

L’accordo prevede una serie di iniziative rivolte in particolare alla formazione del personale e al rafforzamento della rete territoriale, con l’obiettivo di accompagnare l’evoluzione del sistema educativo 0-6 e supportare gli enti locali nell’esercizio delle competenze previste dalla normativa regionale.

Tra le prime attività in programma figurano percorsi di alta formazione destinati ai Coordinatori dei Coordinamenti pedagogici territoriali, figure chiamate a coordinare la rete dei servizi educativi sui territori. Sono inoltre previsti interventi di accompagnamento rivolti ai Comuni per il trasferimento delle competenze in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi educativi per la fascia 0-3.

L’intesa comprende anche iniziative di ricerca e monitoraggio delle esperienze sviluppate negli ultimi anni, comprese quelle finanziate attraverso il PNRR, oltre a momenti di formazione congiunta rivolti agli operatori del settore, con l’intento di favorire il raccordo tra i servizi educativi e la scuola dell’infanzia.

Per seguire l’attuazione del programma sarà istituita una Cabina di regia coordinata dalla Regione Piemonte, con compiti di indirizzo, monitoraggio e valutazione delle attività previste.

«L’educazione non comincia il primo giorno di scuola, ma fin dai primi anni di vita. È in quella fase che si costruiscono le basi del futuro di ogni bambino e, insieme, della nostra società. Per questo abbiamo scelto di investire prima di tutto nelle competenze di chi ogni giorno lavora nei servizi educativi. Questo accordo rappresenta un cambio di passo: il suo punto di forza è il supporto concreto che offre nel guidare e accompagnare i Comuni verso la piena presa in carico delle competenze in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento dei servizi 0-3. Si tratta di una funzione prevista dalla legge, essenziale per rendere i Comuni il punto di riferimento diretto per le comunità locali e garantire una gestione diretta e consapevole di servizi che operano sul proprio territorio», dichiara l’assessore regionale all’Istruzione e Merito Daniela Cameroni.

Il presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino, sottolinea il ruolo dell’accordo nel supportare gli enti locali, in particolare quelli di dimensioni più ridotte: «È un accordo che parte da un bisogno concreto dei nostri Comuni, in particolare di quelli più piccoli, che si trovano ad affrontare da soli il passaggio delle competenze autorizzatorie, di accreditamento e vigilanza sui servizi 0-3. Grazie a questa intesa i Comuni potranno contare su un supporto stabile e su percorsi di formazione mirati per chi lavora ogni giorno accanto ai bambini. Investire sulla qualità dei servizi educativi significa investire sul futuro dei nostri territori, con una governance che mette finalmente a sistema Regione, scuola e Comuni».

Per la Fondazione Compagnia di San Paolo, il presidente Marco Gilli evidenzia il valore della collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti: «Sostenere l’educazione fin dalla prima infanzia significa costruire – da oggi – le condizioni per il pieno sviluppo dei bambini e delle bambine e, al contempo, favorire la capacità delle comunità di costruire il proprio futuro. Per questo crediamo che il rafforzamento del sistema integrato 0-6 passi innanzitutto dalla crescita delle competenze di chi ogni giorno opera per costruire una governance condivisa attraverso l’integrazione dei servizi e delle opportunità per la prima infanzia, con attenzione a ridurre le barriere di accesso e le diseguaglianze educative. La formazione continua e la ricerca educativa sono strumenti essenziali per condividere conoscenze, sperimentare innovazione e, a partire dalle evidenze, trasformare le esperienze in un patrimonio comune. Questo Accordo – sottolinea Marco Gilli, Presidente Fondazione Compagnia di San Paolo – si inserisce in una visione pienamente coerente con l’impegno della Fondazione Compagnia di San Paolo che, attraverso Città dell’Educazione, promuove ecosistemi educativi capaci di garantire qualità e pari opportunità fin dai primi anni di vita e con Next Generation Schools ha accompagnato i territori piemontesi e liguri affiancando gli investimenti del PNRR con percorsi di apprendimento condiviso, innovazione di processi e di pratiche, sviluppo duraturo delle comunità educanti».

Secondo l’Ufficio scolastico regionale, l’accordo rappresenta uno strumento per consolidare il raccordo tra i servizi per la prima infanzia e la scuola dell’infanzia.

«Per l’USR per il Piemonte il rafforzamento del Sistema integrato 0-6 rappresenta una priorità strategica in quanto la continuità educativa tra i servizi per la prima infanzia e la scuola dell’infanzia costituisce una condizione imprescindibile per garantire a tutte le bambine e a tutti i bambini percorsi di crescita inclusivi e di qualità, riducendo gli svantaggi culturali e sociali già dalla primissima infanzia, e sostenendo il ruolo educativo delle famiglie», afferma Stefano Suraniti, direttore dell’USR Piemonte.

«L’Ufficio Scolastico Regionale metterà a disposizione le competenze maturate negli ultimi anni nella promozione del Sistema integrato 0-6, contribuendo alla progettazione dei percorsi formativi, alla valorizzazione delle esperienze sviluppate nelle scuole e nei territori e alla diffusione di una cultura della qualità, della ricerca e del miglioramento continuo. Siamo convinti che solo attraverso un’alleanza istituzionale solida, fondata sulla collaborazione e sulla condivisione delle responsabilità, sia possibile costruire un sistema educativo sempre più innovativo, inclusivo e orientato al benessere e allo sviluppo delle nuove generazioni», conclude Suraniti.

IL TORINESE