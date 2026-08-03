Golf Sestiere, due giornate sul green più alto d’Europa

TRA NATURA, SPORT E AMICI A QUATTRO ZAMPE

4 agosto: iAiAOH! DOG CUP – Louisiana 2 Giocatori 18 buche Stableford “with Dog Friends” 12 agosto: Coppa WITT Italia & Torneo Conad – 18 buche Stableford hcp 3 categorie Golf Club Sestieres – Piazza Agnelli, 4 – Sestriere (TO) Sestriere, il comune più alto d’Italia, ospita nel cuore dell’estate 2026 due tappe di grande fascino del calendario gare del Circolo Golf Sestrieres: il 4 agosto con la iAiAOH! DOG CUP – Louisiana 2 Giocatori 18 buche Stableford “with Dog Friends” e il 12 agosto con la Coppa WITT Italia & Torneo Conad – 18 buche Stableford hcp 3 categorie. Due eventi promossi da WITT Italia Group, che scelgono come cornice un campo unico nel suo genere: a 2.035 metri di altitudine, il percorso di Sestriere è il golf club più alto d’Europa, disegnato nel 1932 sulle stesse piste che d’inverno ospitano le gare di Coppa del Mondo di sci. 4 agosto: iAiAOH! DOG CUP – Louisiana 2 Giocatori 18 buche Stableford “with Dog Friends”, quando il campo si gioca in due (a quattro e a due zampe)

La gara è dedicata ai golfisti con i loro amici animali. Sul green più alto d’Europa, tra prati verdissimi e aria di montagna, i cani potranno stare accanto ai propri padroni per l’intera giornata di gioco, in un contesto che più di ogni altro rappresenta la filosofia del brand, quella di far vivere gli animali il più possibile in sintonia con la natura. A tutti i partecipanti verrà distribuito un pacco gara con prodotti della linea iAiAOH!, dedicati alla cura naturale dei propri amici a quattro zampe, e alcuni prodotti della linea saranno anche tra i premi riservati ai vincitori delle diverse categorie. 12 agosto: Coppa WITT Italia & Torneo Conad – 18 buche Stableford hcp 3 categorie L’appuntamento di mercoledì 12 agosto, è dedicato alla Coppa WITT Italia & Torneo Conad (18 buche stableford hcp, 3 categorie). Un torneo che porta in dote i valori dello stesso Gruppo Witt Italia, azienda che dal 1970 formula a Poirino prodotti di cosmesi naturale e detergenza ecologica per la cura della persona e della famiglia, fondati su naturalità, trasparenza e rispetto dell’ambiente. Sono principi che trovano nel Circolo Golf Sestrieres una sponda ideale: un campo che dal 2023 è gestito con criteri ecosostenibili, senza glifosato, fungicidi, insetticidi né diserbanti, grazie a protocolli di nutrizione di precisione che rafforzano la naturale resistenza del prato a parassiti e malattie. Anche in questa giornata il legame con la naturalità si ritroverà nel pacco gara, che includerà prodotti delle linee cosmetiche naturali ed ecologiche del Gruppo Witt Italia, presenti anche tra i premi per i vincitori delle diverse categorie. https://www.witt.it/ Foto credits: sestriere.it e Golf Sestriere

IL TORINESE