Riasfaltato corso Moncalieri, al via un nuovo intervento in corso Unità d’Italia

Si concluderanno nella mattinata di lunedì 3 agosto i lavori di riasfaltatura in corso Moncalieri, mentre già dal pomeriggio della stessa giornata prenderà il via il nuovo intervento di rifacimento della pavimentazione stradale in corso Unità d’Italia, nell’ambito del piano straordinario di manutenzione del suolo pubblico “Torino Cambia – Spazi che uniscono”.

Quello di corso Unità d’Italia è uno dei cantieri previsti per il mese di agosto, periodo in cui saranno realizzati una decina di interventi distribuiti in diverse aree della città. Il periodo estivo, caratterizzato generalmente da una riduzione dei flussi di traffico, rappresenta una fase favorevole per la programmazione delle lavorazioni, con l’obiettivo di limitare per quanto possibile l’impatto sulla mobilità cittadina.

Così, al termine delle lavorazioni in corso Moncalieri, la stessa impresa esecutrice trasferirà mezzi e attrezzature nel cantiere di corso Unità d’Italia, dove le attività prenderanno avvio nel pomeriggio di lunedì 3 agosto.

La prima fase interesserà la carreggiata lato est di corso Unità d’Italia, a partire dalla rotatoria Maroncelli in direzione centro città, con un progressivo restringimento della carreggiata fino a una sola corsia in corrispondenza di viale Maestri del Lavoro.

Successivamente gli interventi si sposteranno sulla carreggiata lato ovest, nel tratto compreso tra Casa UGI e la direttrice verso Moncalieri, con un progressivo restringimento della carreggiata fino a una sola corsia oltre la confluenza del sottopasso.

L’avvio e lo svolgimento delle lavorazioni saranno segnalati sul posto con apposita segnaletica di preavviso, predisposta per informare gli utenti della strada e consentire loro di programmare i propri spostamenti. Salvo imprevisti, il completamento degli interventi su corso Unità d’Italia è previsto entro il 14 agosto.

Il piano straordinario “Torino Cambia – Spazi che uniscono”, sostenuto da Fondazione CRT con un investimento complessivo di 32 milioni di euro, prevede oltre 140 cantieri distribuiti sull’intero territorio cittadino. Gli interventi puntano a migliorare la sicurezza, la qualità e la durabilità della rete stradale, programmando le lavorazioni nei periodi dell’anno in cui l’impatto sulla mobilità può essere ridotto.

Tra gli altri interventi già in corso, proseguiranno anche nella prossima settimana quelli che interessano l’asse di corso Racconigi e l’area della rotatoria tra corso Racconigi e via Frejus, nel quartiere Cenisia.

Dopo l’avvio delle lavorazioni sulla rotatoria questa settimana, nel pomeriggio di lunedì 3 agosto inizierà la riasfaltatura della carreggiata est di corso Racconigi, nel tratto compreso tra via Vigone e corso Vittorio Emanuele II. Le operazioni saranno effettuate nelle sole ore pomeridiane per contenere l’impatto sulla viabilità.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, oltre al tratto interessato dalla riasfaltatura resteranno chiusi la rotatoria tra corso Racconigi e via Frejus, il tratto di corso Racconigi in carreggiata ovest tra via Bardonecchia e via Prali e il tratto di via Frejus compreso tra via Revello e via Prali. Agli automobilisti si raccomanda di prestare attenzione alla segnaletica di cantiere e, ove possibile, di scegliere percorsi alternativi, soprattutto nelle ore di maggiore traffico.