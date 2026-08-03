Ruba valigie dal negozio e fugge in pieno centro: inseguito e arresto

Protagonista della vicenda un italiano di 58 anni, arrestato dagli agenti del Commissariato San Secondo con l’accusa di tentata rapina impropria. L’uomo è stato inoltre denunciato per il possesso ingiustificato di una chiave alterata.

L’allarme è scattato con una chiamata al Numero unico di emergenza 112, che segnalava un inseguimento in corso nei pressi della stazione di Torino Porta Nuova. Secondo quanto ricostruito, il cittadino che aveva rincorso il ladro è riuscito a raggiungerlo all’angolo tra corso Vittorio Emanuele II e via Sacchi. Per sottrarsi alla cattura e tenere con sé la refurtiva, il 58enne lo avrebbe colpito con uno schiaffo e un pugno al volto, spingendolo poi a terra.

Poco dopo avrebbe tentato di salire su un autobus di linea per far perdere le proprie tracce, ma è stato bloccato dagli agenti, arrivati nel frattempo sul posto.

Durante la perquisizione i poliziotti hanno recuperato la merce appena rubata: una valigia e tre borselli ancora muniti delle etichette di vendita, per un valore complessivo di circa 418 euro. Gli accertamenti hanno confermato che gli articoli erano stati sottratti poco prima dall’esercizio commerciale di piazza Carlo Felice, dopo che era stata forzata la serratura del negozio.

La refurtiva è stata restituita al titolare dell’attività. L’uomo è stato invece accompagnato nel carcere “Lorusso e Cutugno” su disposizione dell’Autorità giudiziaria.