Le Serate del Cai a Sauze d’Oulx

Dai monasteri del Tibet alle montagne sacre, dai paesaggi della California ai culti celtici e pagani in Valle di Susa tra archeologia, leggende e tradizioni locali e ancora, dai canti della Grande Guerra con diapositive, al trekking invernale a Creta, la bella isola greca, veneziana per quattro secoli, oggi preda di furiosi incendi. Insomma, anche quest’estate allo “Scacco Matto”, il noto bar di Sauze d’Oulx sul piazzale Miramonti, vanno in scena “Le Serate estive del Cai” con conferenze, presentazioni di libri, proiezioni fotografiche e racconti di viaggio dedicate alla montagna, alla natura, alla storia, ai viaggi e al benessere. Non solo, si parlerà anche di animali utili e animali scomodi come zecche e api, di pastori e pascoli, dell’importanza del vento e della meditazione. Interverranno fotografi, alpinisti, scrittori, studiosi ed esperti. Fino al 29 agosto. Prossimo appuntamento venerdì 7 agosto con una conferenza sul Tibet Himalayano, relatore Bruno Dotti. Le conferenze iniziano alle ore 21.00, ingresso gratuito. fr

IL TORINESE