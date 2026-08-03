Merlo, Tav: sì alla piazza popolare e no alla violenza politica

“Sono due gli elementi di fondo della prossima manifestazione popolare a favore della Tav. Un

poderoso Sì alla realizzazione dell’opera accelerando gli interventi necessari per evitare ulteriori

ed ingenti incrementi di risorse da un lato e, dall’altro, un altrettanto forte e massiccio No alla

violenza politica. Senza riproporre ridicole, grottesche, burocratiche o protocollari prese di

distanza. Perchè attorno al ritorno della violenza politica – anche di natura terroristica – occorre un

preciso e fermo pronunciamento. Chi non si dissocia con forza e convinzione ne è semplicemente

complice. Da qualunque parte provenga.

Queste sono le due motivazioni di fondo che adesso quasi impongono una forte, convinta e

coraggiosa mobilitazione politica di pazza e popolare a favore di una infrastruttura indispensabile

non solo per Torino e il Piemonte ma per tutto il nostro paese”.

On. Giorgio Merlo

Presidente nazionale Scelta Cristiano Popolare

IL TORINESE