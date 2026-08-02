Burnley-Torino 0-1, i granata convincono in Inghilterra!

Amichevole

Il Torino prosegue con un buon segnale il proprio precampionato, superando il Burnley per 1-0 nell’amichevole internazionale disputata oggi, 2 agosto 2026, al Turf Moor. A decidere l’incontro è stata la rete di Dembélé nel primo tempo, al termine di un’azione avviata da Njie.

La squadra di Ignazio Abate ha mostrato ordine, intensità e solidità difensiva, riuscendo a gestire il vantaggio fino al fischio finale contro un avversario di buon livello. Spazio anche a diversi volti nuovi e ai giovani, che hanno dato risposte positive in vista dell’inizio della stagione.

Un successo che offre fiducia al Torino, ancora al lavoro per perfezionare condizione fisica e meccanismi di gioco prima degli impegni ufficiali.

Enzo Grassano

IL TORINESE