Burnley-Torino 0-1, i granata convincono in Inghilterra!

Amichevole

Il Torino prosegue con un buon segnale il proprio precampionato, superando il Burnley per 1-0 nell’amichevole internazionale disputata oggi, 2 agosto 2026, al Turf Moor. A decidere l’incontro è stata la rete di Dembélé nel primo tempo, al termine di un’azione avviata da Njie.
La squadra di Ignazio Abate ha mostrato ordine, intensità e solidità difensiva, riuscendo a gestire il vantaggio fino al fischio finale contro un avversario di buon livello. Spazio anche a diversi volti nuovi e ai giovani, che hanno dato risposte positive in vista dell’inizio della stagione.
Un successo che offre fiducia al Torino, ancora al lavoro per perfezionare condizione fisica e meccanismi di gioco prima degli impegni ufficiali.

Enzo Grassano

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE

Tags:

Potrebbe interessarti...

Guarda tutto

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

Siccità, il conto per l’agricoltura torinese supera già i 30 milioni: il mais è la coltura più colpita

Articolo Successivo

Scontro tra auto e moto: morto il centauro, grave una donna

Recenti:

IL METEO E' OFFERTO DA

vialattea