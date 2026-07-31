È morto Franco Baresi, addio a una leggenda del calcio

Il mondo del calcio piange Franco Baresi, storico capitano del Milan e simbolo della Nazionale italiana, scomparso il 31 luglio 2026 all’età di 66 anni. La notizia è stata confermata dal club rossonero, che lo ha ricordato con un messaggio di profondo cordoglio.

Considerato uno dei più grandi difensori di sempre, Baresi ha legato l’intera carriera al Milan, diventando un’icona per generazioni di tifosi grazie alla sua leadership, eleganza e straordinaria intelligenza tattica. Con la maglia rossonera ha conquistato numerosi trofei, lasciando un’eredità destinata a restare nella storia del calcio.

La sua scomparsa segna la fine di un’epoca. Il ricordo di Franco Baresi continuerà a vivere nei successi, nei valori sportivi e nell’affetto di milioni di appassionati.

Enzo Grassano

IL TORINESE