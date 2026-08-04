Madonna di Urkupiña: Feste commemorative e Parata Folkloristica Boliviana

La Comunità Boliviana di Torino e il Comitato Organizzatore ha promosso a Torino le Feste commemorative e la Prima Parata Folkloristica Boliviana in Onore della Madonna di Urkupiña (nominata Madonna dell’Integrazione).

Questa manifestazione unisce la dimensione culturale e la dimensione religiosa della comunità. Oltre alle esibizioni folkloristiche, gli eventi saranno momenti di condivisione della fede e dell’identità religiosa che legano la comunità boliviana e le realtà cattoliche locali.

PROGRAMMA DEGLI EVENTI PRINCIPALI:

1 Agosto – Festa Commemorativa

Luogo: Polisportivo Rivermosso, Via Cavagnolo 12 Int. 19, Torino

Attività: Atto commemorativo dell’indipendenza boliviana; donazione da parte della Comunità Bolivian alla MAET dell’Università di Torino; danze e musica tradizionali boliviane e musica live con ospiti italiani

Ore: 16.00 – 22.00

20, 21 e 22 Agosto – Santa Messa e Rosario

Luogo: Chiesa Immacolata Concezione del Santisimo Sacramento

Sede: Cappellania Latinoamericana, Via Nizza 47, Torino

Attività: Messe devozionali e recita del Rosario

Ore: 18.30 ogni giorno

23 Agosto – Messa e Prima Parata alla Madonna di Urkupiña a Torino

Luogo: Chiesa Immacolata Concezione del Santisimo Sacramento

Sede: Cappellania Latinoamericana, Via Nizza 47, Torino e Vie adiacenti

(Zona San Salvario)

Attività: Messa di celebrazione in onore della Madonna di Urkupiña; processione e

Prima Parata Folkloristica con gruppi di danzanti boliviani

Ore: 11.00

IL TORINESE