Madonna di Urkupiña: Feste commemorative e Parata Folkloristica Boliviana

La Comunità Boliviana di Torino e il Comitato Organizzatore ha promosso a Torino le Feste commemorative e la Prima Parata Folkloristica Boliviana in Onore della Madonna di Urkupiña (nominata Madonna dell’Integrazione).
Questa manifestazione unisce la dimensione culturale e la dimensione religiosa della comunità. Oltre alle esibizioni folkloristiche, gli eventi saranno momenti di condivisione della fede e dell’identità religiosa che legano la comunità boliviana e le realtà cattoliche locali.
PROGRAMMA DEGLI EVENTI PRINCIPALI:
1 Agosto – Festa Commemorativa
Luogo: Polisportivo Rivermosso, Via Cavagnolo 12 Int. 19, Torino
Attività: Atto commemorativo dell’indipendenza boliviana; donazione da parte della Comunità Bolivian alla MAET dell’Università di Torino; danze e musica tradizionali boliviane e musica live con ospiti italiani
Ore: 16.00 – 22.00
20, 21 e 22 Agosto – Santa Messa e Rosario
Luogo: Chiesa Immacolata Concezione del Santisimo Sacramento
Sede: Cappellania Latinoamericana, Via Nizza 47, Torino
Attività: Messe devozionali e recita del Rosario
Ore: 18.30 ogni giorno
23 Agosto – Messa e Prima Parata alla Madonna di Urkupiña a Torino
Luogo: Chiesa Immacolata Concezione del Santisimo Sacramento
Sede: Cappellania Latinoamericana, Via Nizza 47, Torino e Vie adiacenti
(Zona San Salvario)
Attività: Messa di celebrazione in onore della Madonna di Urkupiña; processione e
Prima Parata Folkloristica con gruppi di danzanti boliviani
Ore: 11.00Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE