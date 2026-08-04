Aska, Alessi (Fdi): “No a chi aveva legami col centro sociale”

AVVISO PUBBLICO DEL COMUNE PER L’IMMOBILE DI CORSO REGINA 47

Oggi è stato pubblicato un comunicato dalla Città riguardante l’avviso pubblico per l’immobile situato in Corso Regina Margherita 47. Sono lieta che finalmente la Città stia avviando la procedura per il riutilizzo dell’edificio ex Askatasuna. Durante il Consiglio del 15 giugno, ho presentato una Mozione, insieme ai colleghi di Fratelli d’Italia, Giovannini e Caria, in cui auspicavamo che la Città archiviasse definitivamente il dialogo con gli antagonisti. Richiedevamo che nel bando fosse specificato che i partecipanti non dovessero avere legami, né attuali né passati, con i militanti di Askatasuna, per porre un punto finale con i violenti e con coloro che non hanno mai preso le distanze da tali militanti. Purtroppo, questa mozione è stata bocciata.

È ora fondamentale escludere dalle manifestazioni di interesse tutti coloro che hanno avuto o hanno legami con i militanti di Askatasuna. Anche se tale esclusione non è stata formalmente inserita nel bando, monitoreremo attentamente chi parteciperà. Le violenze perpetrate nel corso degli anni dai militanti di Askatasuna, l’ultima delle quali avvenuta in Val di Susa, dimostrano quanto fosse necessaria la liberazione dell’edificio e quanto fosse errata la sanatoria voluta dalla Città.

PATRIZIA ALESSI CAPOGRUPPO FDI CIRCOSCRIZIONE 7

IL TORINESE