Siccità e incendi, Riva Vercellotti (Fdi): “da Regione risposta rapida”

“AGLI AGRICOLTORI E AL TERRITORIO”

“La dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo regionale, approvata oggi dalla Giunta per fronteggiare la crisi idrica e gli incendi, dimostra l’attenzione che prestiamo alla grave situazione con cui devono fare i conti i nostri agricoltori e i residenti delle zone montane. Di fronte alla siccità che mette in ginocchio il comparto agricolo e ai roghi che minacciano il nostro patrimonio boschivo e la sicurezza dei cittadini, la tempestività delle ordinanze e l’immediata attivazione delle risorse regionali sono fattori decisivi“. Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Carlo Riva Vercellotti, ha commentato così la prima applicazione della legge con cui il Piemonte ha recepito le disposizioni del Codice nazionale della Protezione civile.

“Per Fratelli d’Italia l’autonomia è un principio di buon governo e di responsabilità – prosegue Riva Vercellotti –. Poter disporre di uno strumento giuridico ed operativo che permette di intervenire tempestivamente, senza dover attendere i lunghi e complessi tempi della burocrazia centralizzata, significa fare la differenza tra il subire un’emergenza e il saperla gestire. Con il provvedimento odierno, nei fatti, emerge la bontà e la concretezza del lavoro legislativo svolto dal Consiglio regionale. Con la legge dello scorso 11 giugno abbiamo dotato la nostra Regione di un vero e proprio scudo operativo: oggi raccogliamo i frutti di quella scelta di meno burocrazia e vicinanza reale alle nostre comunità“.

“Desidero ringraziare la Giunta, il presidente Cirio, gli assessori Gabusi e Marnati, e soprattutto la nostra straordinaria macchina della Protezione civile e del mondo del volontariato, che sono il vero cuore pulsante del Piemonte. Continueremo a lavorare per proteggere le nostre imprese agricole, difendere l’ambiente, mettere in sicurezza il territorio e dare risposte immediate ai sindaci e alle famiglie piemontesi“, conclude il capogruppo di FdI.

IL TORINESE