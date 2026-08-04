Maxi blitz antidroga dei Carabinieri nel Torinese: sette arresti e una piantagione di cannabis sequestrata

Sette persone sono state arrestate dai Carabinieri in due operazioni antidroga condotte tra il Pinerolese e Bardonecchia. L’intervento più significativo ha permesso di smantellare una vasta coltivazione di cannabis a Cumiana, mentre al traforo del Fréjus sono stati sequestrati oltre tre chilogrammi di cocaina trasportati su un’auto proveniente dalla Spagna.

L’indagine nel Pinerolese è partita dopo che due militari, pur non essendo in servizio, hanno notato elementi sospetti durante un passaggio in una zona periferica. Gli accertamenti hanno portato alla scoperta di quattro serre con circa 1.600 piante di cannabis, 15 chilogrammi di marijuana già pronta per lo spaccio e attrezzature utilizzate per la produzione. Nel corso delle perquisizioni è stata inoltre recuperata una carabina risultata rubata nel Canavese circa dieci anni fa.

IL TORINESE