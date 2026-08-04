Tragedia di Caluso, la Cassazione annulla due condanne: nuovo processo d’appello

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio le condanne nei confronti di due imputati nel procedimento sulla tragedia ferroviaria di Caluso, avvenuta nel maggio 2018. Per le loro posizioni sarà quindi celebrato un nuovo processo davanti alla Corte d’Appello.
L’incidente si verificò nella tarda serata del 23 maggio, lungo la linea ferroviaria Torino-Ivrea, nei pressi del passaggio a livello della frazione Arè di Caluso. Un autoarticolato che trasportava un container rimase immobilizzato sui binari proprio mentre sopraggiungeva un treno regionale. Lo scontro provocò il deragliamento del convoglio.
Nel violento impatto persero la vita il macchinista del treno, Roberto Madau, e uno degli addetti alla scorta del mezzo pesante, Stefan Aureliana. Altre 23 persone rimasero ferite, mentre i danni materiali causati dall’incidente furono quantificati in circa cinque milioni di euro.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE