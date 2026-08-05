Auto nel Po a Torino dopo un inseguimento della polizia: si cercano due passeggeri

Nella notte tra martedì e mercoledì 5 agosto 2026, un’Audi A3 è precipitata nelle acque del Po all’altezza di via Aspromonte, a Torino, al termine di un inseguimento con la Polizia di Stato. L’episodio ha avuto origine in corso Moncalieri, quando il conducente della vettura ha ignorato l’alt imposto da una pattuglia, dando il via alla fuga.

Secondo le prime ricostruzioni, a bordo dell’auto si trovavano quattro persone. Un uomo è stato recuperato e trasportato in ospedale: le sue condizioni non destano preoccupazione ed è ricoverato sotto sorveglianza delle forze dell’ordine. Un altro occupante sarebbe invece riuscito ad allontanarsi subito dopo l’incidente, facendo perdere le proprie tracce. Rimane al momento incerta la sorte degli altri due passeggeri.

Le operazioni di soccorso sono scattate immediatamente. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle ricerche all’interno del fiume per accertare l’eventuale presenza degli altri occupanti della vettura.

IL TORINESE