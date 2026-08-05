E’ morto cadendo in un fiume in Francia Michele Cerutti, di 56 anni, di Savigliano. Era un appassionato di fotografia ferroviaria e di materiale rotabile storico.
L’incidente è avvenuto a Breil-sur-Roya, sulle Alpi Marittime francesi, dove era andato a fotografare la ‘Ferrovia delle Meraviglie’. L’uomo è scivolato dalle rocce dove era salito precipitando nel fiume Roya.
Fotografo dei treni muore precipitando nel fiume in Francia
E’ morto cadendo in un fiume in Francia Michele Cerutti, di 56 anni, di Savigliano. Era un appassionato di fotografia ferroviaria e di materiale rotabile storico.
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