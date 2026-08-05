Fotografo dei treni muore precipitando nel fiume in Francia

E’ morto cadendo in un fiume in Francia Michele Cerutti, di 56 anni, di Savigliano. Era un appassionato di fotografia ferroviaria e di materiale rotabile storico.
L’incidente è avvenuto a Breil-sur-Roya, sulle Alpi Marittime francesi, dove era andato a fotografare la ‘Ferrovia delle Meraviglie’. L’uomo è scivolato dalle rocce dove era salito precipitando nel fiume Roya.

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE

Tags:

Potrebbe interessarti...

Guarda tutto

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

Ragazzo urtato da treno, non è grave

Articolo Successivo

Incroci più accessibili: segnalatori acustici e chiamata per quattro semafori trafficati

Recenti:

IL METEO E' OFFERTO DA

vialattea