Ha riportato solo una contusione al ginocchio il ventiduenne urtato da un treno all’altezza del passaggio a livello di via Torino, a Trofarello, nel Torinese. Dopo l’incidente, la cui dinamica è in via di accertamento, il giovane è stato portato in elicottero al Cto di Torino.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Ragazzo urtato da treno, non è grave
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