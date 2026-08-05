Ragazzo urtato da treno, non è grave

Ha riportato solo una contusione al ginocchio il ventiduenne urtato da un treno all’altezza del passaggio a livello di via Torino, a Trofarello, nel Torinese. Dopo l’incidente, la cui dinamica è in via di accertamento, il giovane è stato portato in elicottero al Cto di Torino.

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