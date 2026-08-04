Volpiano, 712 mila euro per via Lombardore e via Ciriè

Due progetti strategici per la viabilità: al centro la protezione dei pedoni e la riqualificazione degli spazi pubblici

Via Lombardore e via Ciriè sono strade percorse ogni giorno da automobilisti, pedoni e residenti. Due arterie importanti per la mobilità di Volpiano che ora si preparano a essere interessate da nuovi interventi di riqualificazione e messa in sicurezza.

Giovedì 30 luglio la Giunta comunale, guidata dal sindaco Giovanni Panichelli, ha approvato due Progetti di fattibilità tecnico-economica per un investimento complessivo di 712 mila euro. Un passaggio che porta le opere verso la fase esecutiva e traduce in progettualità concreta l’obiettivo dell’Amministrazione comunale di rendere più sicuri gli spostamenti, in particolare quelli a piedi.

L’intervento economicamente più rilevante riguarda via Lombardore, per la quale sono stati stanziati 457 mila euro. Il progetto, redatto dall’ingegnera Shejla Berattino, destina 323.279,94 euro alle lavorazioni e 4.638,92 euro agli oneri per la sicurezza. Complessivamente, quindi, i lavori ammontano a 327.918,86 euro. I restanti 129.081,14 euro coprono le somme a disposizione dell’Amministrazione, tra cui l’Iva, le spese tecniche, gli imprevisti, gli allacciamenti e gli interventi necessari sui servizi pubblici. L’opera punta alla riqualificazione dell’asse stradale, con particolare attenzione alla sicurezza dei pedoni e al miglioramento dei marciapiedi.

Il Comune sosterrà interamente l’investimento con risorse proprie: 240 mila euro arriveranno dai proventi della vendita di aree, 13.194 euro dall’avanzo accantonato 2025 e 203.806 euro dall’avanzo libero dello stesso anno. L’intervento è già inserito nell’annualità 2026 del Programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028.

In via Ciriè, invece, il percorso progettuale ha dovuto confrontarsi anche con la presenza di una porzione di proprietà privata interessata dall’opera. Dopo l’adozione preliminare del progetto, avvenuta il 25 giugno, il Comune ha incontrato il proprietario il 20 luglio, proponendo una cessione volontaria a titolo oneroso. La soluzione è stata accettata e consentirà di evitare il più lungo procedimento di esproprio. Le spese notarili e di frazionamento saranno sostenute dal Comune e sono già comprese nel quadro economico. Superato questo passaggio, la Giunta ha potuto approvare definitivamente il progetto del secondo lotto per la messa in sicurezza dei pedoni in via Ciriè, redatto dall’ingegner Enrico Cavapozzi. L’opera vale 255 mila euro, finanziati attraverso l’avanzo libero 2025.

Di questa cifra, 166.218,34 euro sono destinati alle lavorazioni e 8.539,71 euro agli oneri per la sicurezza, per un totale di 174.758,05 euro. Le somme a disposizione dell’Amministrazione ammontano a 80.241,94 euro e comprendono, fra le altre voci, l’acquisizione dell’area, le spese tecniche, gli imprevisti, gli allacciamenti, la gestione delle interferenze con i servizi pubblici e l’Iva.

Il quadro economico del progetto è stato inoltre aggiornato per correggere alcuni refusi contabili. Si è trattato di una modifica esclusivamente tecnica, che non ha cambiato il valore complessivo dell’intervento, rimasto pari a 255 mila euro. Anche quest’opera è inserita nell’annualità 2026 del Programma triennale dei lavori pubblici.

«Sono due interventi che nascono da esigenze concrete e riguardano strade importanti per la mobilità cittadina – sottolineano il Sindaco Giovanni Panichelli e l’Assessore ai Lavori Pubblici Andrea Cisotto –. Investire 712 mila euro sulla sicurezza e sulla qualità degli spazi pubblici significa offrire risposte ai residenti e costruire una città più accessibile. L’approvazione dei progetti ci permette ora di procedere verso la fase esecutiva».

Entrambi i provvedimenti sono stati dichiarati immediatamente eseguibili. Gli uffici comunali potranno quindi proseguire con gli adempimenti necessari e con la predisposizione dei progetti esecutivi, ultimo passaggio prima dell’avvio delle procedure per la realizzazione delle opere.

.

IL TORINESE