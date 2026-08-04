Piemonte, in arrivo nove bandi per lo sport: sostegni alle attività giovanili

La Regione Piemonte si prepara a pubblicare nove nuovi bandi destinati al mondo dello sport. I provvedimenti, che dovrebbero essere disponibili entro la prima metà di ottobre, sono stati presentati al Grattacielo Piemonte nel corso di un incontro tra l’assessore regionale allo Sport Paolo Bongioanni e i rappresentanti del Coni Piemonte, delle 50 Federazioni sportive e dei 15 Enti di Promozione Sportiva attivi sul territorio.

L’obiettivo è ampliare gli strumenti di sostegno alle associazioni e agli organismi sportivi piemontesi, finanziando attività e spese sostenute nel corso del 2026. Le misure riguardano sia l’attività di base sia quella agonistica, con interventi dedicati allo sport paralimpico, alla promozione dell’attività motoria, ai grandi eventi, ai giovani talenti e agli sport invernali.

«È un programma che abbiamo scritto assieme al Coni e al Cip – che ringrazio attraverso i loro presidenti regionali piemontesi Stefano Mossino e Silvia Bruno -, alle Federazioni e agli Eps. Abbiamo messo a punto il più ampio ventaglio di interventi mai varato a favore dello sport piemontese, perché va a sostenere a 360° come mai prima le attività, gli eventi e le esigenze organizzative delle tante realtà attive in Piemonte nello sport dilettantistico: da quello agonistico a quello dei disabili, dal vivaio dei giovani campioni alle pratiche diffuse di avviamento allo sport per tutti. Attraverso questi nove bandi la Regione sosterrà concretamente le Federazioni, gli Eps e le tantissime società affiliate in tutto il Piemonte, dalle spese quotidiane per sedi e utenze all’organizzazione di tornei ed eventi, dalla missione di selezionare e coltivare il vivaio dei nostri futuri campioni fino all’organizzazione di grandi eventi in grado di generare turismo e ricadute per tutto il territorio», ha dichiarato l’assessore Bongioanni.

Tra le principali novità figurano l’introduzione di un sostegno specifico alle associazioni sportive affiliate al Comitato Italiano Paralimpico e nuovi interventi dedicati alla promozione dello sport di base. Tornano inoltre due linee di finanziamento rivolte agli sport invernali: una a favore degli sci club per contribuire ai costi delle piste di allenamento e l’altra destinata a progetti che favoriscano l’avvicinamento degli studenti piemontesi allo sci attraverso iniziative a costi agevolati.

Sono stati confermati anche i contributi per le Gran Fondo e le Marathon ciclistiche, oltre ai bandi dedicati agli sport tradizionali piemontesi, come la pallapugno e la palla tamburello.

Nel dettaglio, i bandi riguarderanno nove ambiti: Sport per Tutti, Sport e disabilità, Eccellenza Sportiva, Eventi Sportivi, Gran Fondo e Marathon di ciclismo, Eccellenza Sportiva – Sci Club, Progetti Strategici – Sport Invernali, Sport Tradizionali Piemontesi e Promozione dello sport.

Per il presidente del Coni Piemonte, Stefano Mossino, il piano risponde ad alcune delle esigenze più sentite dal sistema sportivo regionale: «È un piano ampio e completo che mette a terra le linee più apprezzate dal Coni e dalle Federazioni: sostenere lo sport giovanile, dei disabili e il mondo neve, e contemporaneamente supportare i comitati regionali nell’impegno oneroso di coltivare i nostri talenti sportivi d’eccellenza che rappresentano straordinari testimonial del Piemonte».

I contributi saranno destinati alle attività svolte e alle spese sostenute nel corso dell’anno solare 2026. La pubblicazione dei bandi è prevista entro la prima decade di ottobre.

IL TORINESE