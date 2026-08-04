Anagrafi, sportelli aperti anche ad agosto per agevolare il rinnovo delle carte d’identità

Per far fronte all’aumento delle richieste di sostituzione della vecchia carta d’identità cartacea con la Carta d’identità elettronica (CIE), gli uffici anagrafici della Città di Torino resteranno aperti anche per tutto il mese di agosto, mantenendo i consueti orari di apertura al pubblico.

A rimanere operative saranno l’anagrafe centrale di via della Consolata e le 11 sedi anagrafiche decentrate distribuite sul territorio (qui gli orari). L’apertura nel periodo estivo sarà resa possibile grazie all’impiego di personale aggiuntivo della task force, che consentirà di garantire adeguati livelli di produttività anche durante il periodo di ferie estive del personale di ruolo. Nel periodo estivo, a partire dall’8 agosto saranno invece sospese le aperture straordinarie il sabato.

Una scelta pensata in particolare per rispondere alle esigenze di chi deve recarsi all’estero, nei paesi dell’Unione Europea e in quelli nei quali non è necessario il passaporto, e ha quindi la necessità di disporre di un documento di identità valido; nonostante l’intervento del Governo con il Decreto Legge 108 del 26 giugno abbia, di fatto, prorogato sino al 31 gennaio 2027 la validità dei documenti cartacei non scaduti per una serie di rapporti e funzioni fondamentali. La Città di Torino ha scelto comunque di proseguire con il piano straordinario già avviato, mantenendo l’obiettivo di favorire il più possibile la progressiva sostituzione dei documenti cartacei con la CIE e offrendo ai cittadini un servizio accessibile anche durante il mese di agosto.

L’impegno organizzativo messo in campo dai Servizi demografici ha permesso negli ultimi mesi di accelerare significativamente il percorso di sostituzione dei documenti. Dal 1° gennaio 2026, infatti, sono state emesse complessivamente 87.321 CIE (dato aggiornato all’11 luglio), con un incremento del 35 per cento rispetto al numero di carte d’identità elettroniche emesse nel primo semestre del 2025.