Museo Regionale di Scienze Naturali: agosto gratis

La cultura non va in vacanza!

Dal 1° al 31 agosto, il Museo Regionale di Scienze Naturali apre le sue porte gratuitamente a residenti e turisti.

Promossa dalla Regione Piemonte, l’iniziativa invita a esplorare una delle principali istituzioni scientifiche d’Italia.

biglietti gratuiti possono essere prenotati online in anticipo. I rimanenti saranno distribuiti presso la biglietteria del museo il giorno della visita, fino a esaurimento posti.

Ti aspettiamo per vivere insieme un’estate di cultura, natura, scienza e curiosità per grandi e piccoli!

Ottieni il tuo biglietto gratuito qui!

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