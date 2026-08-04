Museo Regionale di Scienze Naturali: agosto gratis

La cultura non va in vacanza!
Dal 1° al 31 agosto, il Museo Regionale di Scienze Naturali apre le sue porte gratuitamente a residenti e turisti.
Promossa dalla Regione Piemonte, l’iniziativa invita a esplorare una delle principali istituzioni scientifiche d’Italia.
I biglietti gratuiti possono essere prenotati online in anticipo. I rimanenti saranno distribuiti presso la biglietteria del museo il giorno della visita, fino a esaurimento posti.
Ti aspettiamo per vivere insieme un’estate di cultura, natura, scienza e curiosità per grandi e piccoli!
Ottieni il tuo biglietto gratuito qui!Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE