Torino, la solita protesta: “Cairo deve vendere”. Ma basta dirlo?

Anche nell’estate 2026 la contestazione verso Urbano Cairo continua. Cori, striscioni e richieste di cessione restano una costante del mondo granata, mentre il presidente ribadisce di essere disposto a vendere solo davanti a un progetto serio e a un’offerta concreta.

Le ragioni del sì alla vendita sono note: molti tifosi ritengono che il Torino abbia perso ambizione, con risultati inferiori alle aspettative e una distanza sempre più evidente tra società e piazza. Dopo anni di proteste, una nuova proprietà potrebbe riportare entusiasmo e ricostruire il rapporto con l’ambiente.

Esiste però anche il no. Vendere non significa automaticamente migliorare. Cambiare proprietario senza garanzie potrebbe rivelarsi un salto nel buio.

Un altro elemento merita attenzione. Oggi gli unici interlocutori che sembrano essersi affacciati sono fondi d’investimento americani e canadesi. È davvero la soluzione migliore? La risposta non è scontata.

Da una parte, questi fondi possono garantire solidità finanziaria, competenze manageriali e la capacità d’investire. Dall’altra, il loro obiettivo principale resta spesso la redditività dell’investimento, con il rischio che l’identità del club e le aspettative dei tifosi passino in secondo piano.

La contestazione è legittima e racconta un malcontento reale. Ma oltre allo slogan “Cairo deve vendere”, oggi serve anche una riflessione su quale futuro si desideri davvero per il Torino. Il tema non è soltanto chi esce, ma soprattutto chi entra. Perché il cambiamento ha valore solo se porta un progetto credibile, investimenti concreti e rispetto della storia granata.

Enzo Grassano

Foto Claudio Benedetto

IL TORINESE