Juventus, il precampionato convince. Ora il mercato cerca gli ultimi tasselli!

La Juventus sta mostrando segnali incoraggianti nel precampionato. La squadra guidata da Luciano Spalletti ha evidenziato una buona organizzazione di gioco e una crescente intensità, con l’obiettivo di arrivare pronta all’inizio della Serie A. Le amichevoli disputate finora hanno offerto indicazioni positive, soprattutto sul piano della condizione atletica e dell’intesa tra i reparti.

Anche il mercato sta entrando nel vivo. I bianconeri hanno ufficializzato gli arrivi di Randal Kolo Muani e del giovane talento Kerim Alajbegovic, due operazioni che aumentano qualità e profondità nel reparto offensivo. La dirigenza, però, non considera concluso il lavoro: nelle prossime settimane potrebbe cercare nuove opportunità, soprattutto attraverso prestiti, scambi e occasioni a basso costo per completare la rosa senza compromettere l’equilibrio economico.

L’impressione è che la nuova Juventus stia prendendo forma. Il precampionato servirà a perfezionare i meccanismi, mentre il mercato potrebbe ancora regalare qualche sorpresa prima della chiusura della sessione estiva.

Enzo Grassano

IL TORINESE