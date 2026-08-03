Campionati Italiani di Categoria: conclusa la sessione Ragazzi

Campionati Italiani di Categoria: conclusa la sessione dedicata ai Ragazzi con buoni riscontri di Surico e Rosso Al giro di boa dei Campionati Italiani di Categoria Estivi, va in archivio la stagione della categoria Ragazzi. Dallo Stadio del Nuoto di Roma, arrivano buoni riscontri da parte dei due portacolori del Team Dimensione Nuoto impegnati nelle gare (a serie) che assegnavano i titoli nazionali, dal 31 luglio al 2 agosto. Molto fitto il programma di Leonardo Surico, che ha affrontato cinque impegni individuali. Il portacolori del TDN, che si allena con il gruppo di lavoro del Sociale Sport con il tecnico Valter Cavallaro, ha siglato i personali nelle prove a stile libero, 15° nei 100 stile libero in 53”00 e 21° negli 800 stile libero in 8’37”36, ha ottenuto ottimi piazzamenti nei 100 farfalla, 12° in 57”10, e nei 200 misti, stessa posizione in 2’10”84, e ha nuotato un ottimo 200 farfalla, ottenendo un crono da 2’10”82 che vale il 26° posto. Bene Arianna Rosso, che ha gareggiato in due eventi individuali nel dorso. La nuotatrice del 2012, che svolge l’attività quotidiana con il gruppo di lavoro della Wild Sport Saluzzo con il tecnico Mirko Soave, ha ottenuto un bel piazzamento nei 50 dorso, 17a in 31”58, e nei 100 dorso, 30a in 1’09”43. Dal 4 all’8 agosto, toccherà a Juniores, Cadetti e Seniores impegnati nella seconda parte dei Campionati Italiani di Categoria.

IL TORINESE