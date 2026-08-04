Ascoltava Radio Maria a tutto volume: il giudice lo assolve

Un residente del Cuneese sentiva Radio Maria a volume elevato, soprattutto durante la recita del Santo Rosario. Per questo motivo un vicino di casa lo ha citato in giudizio, chiedendo anche un risarcimento per i presunti disagi subiti. La vicenda, avvenuta in provincia di Cuneo e riportata dal Corriere della Sera, si è conclusa nei giorni scorsi con il rigetto della domanda da parte della sezione civile del Tribunale di Cuneo.

Il giudice ha infatti respinto le richieste del vicino, condannandolo inoltre al pagamento di 1.500 euro per le spese legali. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che l’uomo, all’epoca, si prendeva cura della madre gravemente malata e molto religiosa, che trovava conforto nell’ascolto delle trasmissioni di Radio Maria.

Nelle motivazioni della sentenza si legge che «l’ascolto della radio con la finalità di tener compagnia all’anziana madre rappresenta pur sempre un’utilità morale», evidenziando inoltre come l’apparecchio fosse «sempre sintonizzato sullo stesso canale a sfondo religioso»

IL TORINESE