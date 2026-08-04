Torna la Festa della Madonna della Neve a Ciao Pais, appuntamento con la tradizione degli Alpini. SAUZE D’OULX – Una giornata dedicata alla memoria, ai valori alpini e alle tradizioni che da oltre ottant’anni fanno parte della storia di Sauze d’Oulx. Mercoledì 5 agosto il suggestivo scenario del Rifugio Ciao Pais, all’interno dell’Arboretum Alpinorum, ospiterà la tradizionale Festa della Madonna della Neve, appuntamento organizzato dall’Associazione Nazionale Alpini – Gruppo Torino Centro, che ogni anno richiama Penne Nere, autorità civili e militari, residenti e turisti. La ricorrenza affonda le proprie radici nella storia. Fu infatti il Battaglione “Val Fassa”, insieme ai Battaglioni Val Cenischia, Val Dora ed Exilles, a costruire nel 1940 la cappella dedicata alla Madonna della Neve, nei pressi del Rifugio Ciao Pais, per ricordare il sacrificio dei propri Caduti e di quelli degli altri Battaglioni del 3° Gruppo Valle. Un luogo che continua a rappresentare un simbolo di fede, memoria e riconoscenza verso chi ha servito il Paese con spirito di sacrificio.

Il programma della giornata prevede il ritrovo alle 10.30 presso il Rifugio Ciao Pais. Alle 11 si terrà l’Alzabandiera, seguito dalla cerimonia in onore dei Caduti e degli Alpini “andati avanti”. Alle 11.15 sarà celebrata la Santa Messa, mentre alle 12 è in programma la visita all’Arboretum Alpinorum. La manifestazione si concluderà con il tradizionale pranzo alpino alle 12.30, momento conviviale che rappresenta da sempre uno degli aspetti più apprezzati della giornata. Il sindaco Mauro Meneguzzi sottolinea l’importanza di questa festa: “La Festa della Madonna della Neve è uno degli appuntamenti più significativi della nostra estate perché custodisce la memoria degli Alpini e dei valori che hanno caratterizzato la loro storia: senso del dovere, solidarietà, amicizia e amore per la montagna. È una ricorrenza che unisce il ricordo al piacere di ritrovarsi in uno dei luoghi più belli del nostro territorio, l’Arboretum Alpinorum, patrimonio naturalistico e storico di Sauze d’Oulx. Desidero ringraziare il Gruppo ANA Torino Centro per il costante impegno con cui mantiene viva questa tradizione e rivolgo un invito a residenti e ospiti a partecipare numerosi a una giornata che rappresenta un momento di autentica condivisione per tutta la comunità”.

IL TORINESE