Fa caldo, governo ladro!

POLITICA
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“Complimenti al Prefetto, al Questore e a tutti gli operatori impegnati sul territorio” Il Segretario Generale
“Bocciati tutti i miei emendamenti per cultura e turismo. Ma la battaglia continuerà” 3 agosto 2026
“Sono due gli elementi di fondo della prossima manifestazione popolare a favore della Tav. Un poderoso
SOMMARIO: Da Bologna alla Valle di Susa – I prezzi dinamici – Bocca scrittore – Lettere
LO SCENARIO POLITICO di Giorgio Merlo Il progetto di un Centro autonomo, riformista, democratico e di