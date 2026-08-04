Parcheggio disabili a Mirafiori occupato da camion

Caro direttore,

siamo al quartiere Mirafiori. Una ditta che sta lavorando alla ristrutturazione di un appartamento, da giorni occupa spudoratamente l’unico parcheggio per disabili, mettendo in difficoltà quei disabili che abitano in quel condominio e che ogni giorno hanno necessità di fruirne. Loro, i disabili, dopo aver eseguito di salire o scendere liberano il posto per consentirne l’uso agli altri condomini invalidi muniti di permesso. La storia si potrae da più giorni, qualcuno ha sollecitato quella ditta a lasciare libero il posto, la risposta ” sì, si” ma nei fatti è no.

Qualcuno riferisce di aver avvertito i civich. Ma fino ad oggi non è cambiato nulla.

Luigi Gagliano

IL TORINESE