Ricognizioni per artisti emergenti

Nell’ambito del programma culturale interdisciplinare Energie Eccentriche nasce RICOGNIZIONI, progetto dedicato alla valorizzazione, al sostegno e alla mappatura delle artiste e degli artisti emergenti del territorio torinese, promosso dalla GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino e curato da Virginia Lupo.

Con questa iniziativa la GAM consolida il proprio ruolo di luogo di ricerca e sperimentazione, favorendo l’incontro tra le pratiche artistiche emergenti e i pubblici del museo.

Il progetto prevede una call rivolta ad artiste e artisti di età compresa tra i 19 e i 35 anni che vivono e lavorano a Torino, invitati a presentare un progetto espositivo (non si richiedono nuove produzioni o progetti inediti). Attraverso questa call, la GAM intende intercettare le più interessanti esperienze artistiche contemporanee del territorio e offrire loro uno spazio dedicato all’interno del museo.

Le candidature saranno valutate da una giuria composta dalla Direttrice della GAM Chiara Bertola, dalla curatrice del progetto Virginia Lupo, da Adrien Gardère, curatore del programma Energie Eccentriche e da Almanac, organizzazione non profit torinese dedicata a esplorare la molteplicità di forme e linguaggi dell’arte contemporanea.

Saranno selezionati due progetti che verranno presentati alla GAM tra ottobre 2026 e aprile 2027. Durante il periodo espositivo, alle due figure selezionate sarà inoltre richiesto di progettare, in collaborazione con il Dipartimento Educazione GAM e Almanac, un workshop rivolto a persone di età compresa tra i 19 e i 35 anni che si svolgerà presso il Community Hub di via Baltea 3, per promuovere pratiche partecipative e momenti di scambio tra artiste, artisti e comunità.

Energie Eccentriche

RICOGNIZIONI è una delle azioni di Energie Eccentriche, un progetto sperimentale basato su un processo di co-ideazione di un programma polifonico e pluriennale che con la cultura innesca un processo di sviluppo locale nel quartiere più eccentrico, giovane e internazionale di Torino: Barriera di Milano.

In Energie Eccentriche, non c’è un’unica istituzione che propone al pubblico un programma prestabilito ma una rete che mette a disposizione esperienze e competenze, coinvolge chi partecipa in ogni step, secondo un approccio orizzontale di ascolto e costruzione partecipata di un patrimonio culturale comune. In coerenza con questa scelta, come strumento primo di coinvolgimento attivo il programma privilegia la call to action, tanto di artiste e artisti quanto di partecipanti.

Energie Eccentriche è un programma culturale che si sviluppa nell’arco delle quattro stagioni e prende forma a partire da un territorio che mette al centro le persone, le relazioni e i valori di una società più aperta e consapevole.

COME APPLICARE

Compilare il modulo disponibile a questo link entro domenica 20 settembre alle ore 23:59

I risultati verranno comunicati lunedì 28 settembre 2026.

REQUISITI PER LA CANDIDATURA

Saranno selezionate persone di età compresa tra i 19 e i 35 anni che presenteranno un progetto espositivo, successivamente affinato insieme alla curatrice. I candidati dovranno inoltre presentare una proposta di workshop, che sarà successivamente sviluppato in collaborazione con il Dipartimento Educazione GAM e la direzione di Energie Eccentriche.

SUPPORTO

Fee Energie Eccentriche: € 1.000 lordi per ogni progetto

Supporto tecnico e organizzativo per l’allestimento delle opere

Trasporto di andata e ritorno delle opere

Non è richiesta la produzione di nuove opere, questa voce non è inclusa nel contributo.

SELEZIONE

La giuria valuterà tutte le candidature ammissibili e selezionerà due progetti espositivi, che saranno sviluppati insieme alla curatrice secondo il calendario indicato:

SELEZIONE 1

Inaugurazione: 15 ottobre 2026 (GAM)

Durata: 16 ottobre 2026 – 10 gennaio 2027 (GAM)

Workshop: 12 dicembre 2026 (Community Hub di Via Baltea 3)

SELEZIONE 2

Inaugurazione: 21 gennaio 2027 (GAM)

Durata: 22 gennaio – 4 aprile 2027 (GAM)

Workshop: 13 marzo 2027 (Community Hub di Via Baltea 3)

CONTATTI

Tutte le info: https://www.gamtorino.it/it/evento/ricognizioni/

Per ulteriori informazioni contattare: assistentedirezionegam@fondazionetorinomusei.it

Energie Eccentriche è un progetto di Sumisura APS, Centro Studi Piero Gobetti, Fondazione Time2, GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, Jazz School Torino, Radio Banda Larga, Tangram Teatro con Enchiridion, con la curatela di Adrien Gardère.

Con il sostegno dell’Ambasciata e Consolato Generale dei Paesi Bassi in Italia e della Fondazione Compagnia di San Paolo e con il patrocinio della Città di Torino.

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