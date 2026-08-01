L’importanza del centro in politica

Bel convegno al Diplomatic di Torino organizzato dalla UDC torinese il partito che vede l’impegno di ex democristiani come Mino GIACHINO, Vito BONSIGNORE che negli anni della seconda Repubblica hanno avuto incarichi importanti nell’ultimo Governo Berlusconi o nel Parlamento europeo . Nel dibattito politico le novità sono sia alla estrema destra come alla estrema sinistra dove AVS sempre più in sintonia con i Centri sociali di Askatasuna . Estreme però che hanno molta meno attitudine a governare i tanti problemi economici e sociali di questi tempi dalla crisi dell’auto . Un conto è alzare i toni sui problemi della sicurezza , della immigrazione clandestina, della cassa integrazione e del forte aumento del lavoro a tempo parziale o precario . La analisi storica dice GIACHINO nella introduzione ci dimostra come i governi centristi sono stati nel dopoguerra i migliori nell’affrontare i problemi e a dare risposte concrete e positive. Non a caso i governi De Gasperi diedero luogo al Boom economico , seppur costruire la seconda rete autostradale europea, col Piano Casa di Fanfani diedero una risposta importante al grande problema della abitazione e con l crescita forte della FIAT e della industria dell’auto seppero dare una risposta sostanziale al problema del lavoro.

Per Vittoria Nallo, la consigliera regionale di Italia Viva , il centro deve allearsi con la sinistra . Per l’ex parlamentare della Margherita Giorgio Merlo invece occorre puntare ad un Centro autonomo citando i risultati importanti ottenuti nelle varie elezioni prima dalla UDC, poi dalla Lista Monti e infine dal Centro di Calenda e Renzi.

Stimolati dall’esperto Vice Direttore di Torino cronaca, Marco Bardesono la Nallo, Merlo e Giachino hanno risposto agli interventi di Giampiero Leo, della consigliera comunale Marina ARDUINO di Chieri e del Vice presidente della quinta Circoscrizione, Antonio CUZZILLA.

Mino Giachino, lo storico organizzatore della grande Manifestazione SITAV che portò quasi 40.000 torinesi in piazza Castello, ha parlato della situazione della TAV che insieme alla Metropolitana e alla Linea 12 saranno temi importanti delle prossime elezioni comunali di Torino. Secondo Giachino la sinistra di AVS molto vicina a Askatasuna sarà sempre più decisiva per il risultato di Lo Russo e questo imbarazzerebbero molto i cittadini torinesi e i gruppi centristi che guardano a sinistra. Accelerare i lavori della TAV, difendere il settore dell’auto lo sviluppo delle Fiere e dei Congressi renderanno il Centro del Centro destra più determinante.

Il gruppo ha dato appuntamento a settembre per approfondire i lavori della formazione delle liste dei gruppi centristi e in vista della nuova Manifestazione SITAV in piazza Castello domenica 27 settembre .

IL TORINESE