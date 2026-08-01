Maxi blitz nel Torinese, smantellata fabbrica del contrabbando di sigarette sequestri per 140 milioni

Un’organizzazione criminale capace di produrre decine di migliaia di pacchetti di sigarette ogni giorno è stata smantellata grazie a una vasta operazione coordinata da Guardia di Finanza e Carabinieri. Il bilancio dell’intervento è pesante: beni sequestrati per un valore di circa 140 milioni di euro e 23 provvedimenti cautelari emessi dall’autorità giudiziaria. Quattro persone sono state condotte in carcere, una è stata posta agli arresti domiciliari, mentre per altre 18 è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’indagine ha fatto emergere l’esistenza di una rete ben organizzata, composta da cittadini moldavi, rumeni, bulgari e ucraini, che aveva trasformato il Torinese in un vero e proprio polo della produzione clandestina di tabacco. Gli investigatori hanno scoperto cinque stabilimenti illegali e due depositi destinati alla lavorazione e allo stoccaggio delle sigarette, tutti allestiti con impianti industriali, macchinari di ultima generazione e attrezzature altamente specializzate.

I siti erano distribuiti tra i quartieri torinesi di Madonna di Campagna, Barca e Rebaudengo e nei comuni di Caselle Torinese, Venaria Reale e Avigliana. Qui il tabacco veniva lavorato e confezionato prima di essere immesso sul mercato nero.

L’operazione, ribattezzata “Chain Smoking”, ha consentito di intercettare oltre 230 tonnellate di tabacco lavorato proveniente da Paesi esterni all’Unione Europea e circa 22 tonnellate di sigarette già confezionate, pronte per la distribuzione.

Secondo gli accertamenti degli inquirenti, gli impianti clandestini avevano una capacità produttiva di circa 48 mila pacchetti al giorno. Un’attività illecita che avrebbe garantito all’organizzazione ricavi stimati in almeno 175 milioni di euro, sottraendo ingenti risorse al fisco e alimentando il mercato del contrabbando.

IL TORINESE